Köln (ots) -Neues Film-Highlight bei ONE: Zum "Internationalen Tag gegen Rassismus" am 21. März zeigt der ARD-Sender die fünfteilige BBC-Filmreihe "Small Axe" in deutscher Erstausstrahlung. Die Filme laufen am 18., 19. und 20. März jeweils zur Primetime im Zweitonkanal (deutsch / englisch). Danach sind alle Folgen noch 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.Der Filmemacher und Oscargewinner Steve McQueen ("12 Years A Slave") hat "Small Axe" im Jahr 2020 für die BBC realisiert. Die Filme zeigen den prekären Alltag und die rassistische Benachteiligung der karibischen Community im London der 1970er und 1980erJahre. "Small Axe" beruht auf wahren Begebenheiten - und erinnert eindringlich daran, wie mutige Einzelne Veränderungen bewirken können.Die Europäische Filmakademie würdigte das Epos 2020 als bahnbrechend und verlieh Steve McQueen für seine BBC-Serie eine Auszeichnung für innovatives "Storytelling".Die ONE-Sendedaten im Überblick:18.3.23, 20.15 Uhr Mangrove"Mangrove" erzählt die wahre Geschichte der "Mangrove Nine", einer Gruppe schwarzer Aktivisten, die 1970 mit der Londoner Polizei aneinander geriet. Der darauf folgende Prozess war die erste gerichtliche Anerkennung eines durch Rassenhass motivierten Verhaltens innerhalb der "Metropolitan Police".18.03.23, 22.25 Uhr Lovers RockSchauplatz der Folge ist eine Hausparty in den 1980er Jahren in West London.19.03.23, 20.15 Uhr Red White and BlueDie wahre Geschichte von Leroy Logan, der in jungen Jahren miterlebt hat, wie sein Vater von der Polizei rassistisch angegriffen wurde und später selbst Polizist werde wollte.20.03.23, 20.15 Uhr Alex WheatleDie wahre Geschichte über das Leben des preisgekrönten Schriftstellers Alex Wheatle.20.03.23, 21.20 Uhr EducationDie Geschichte über den 12-Jährige Kingsley, der erst durch die inoffizielle "Segregationspolitik" an seiner Schule in den Rückstand gerät.