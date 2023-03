NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 69 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain begründete das neue Ziel in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Einzelhändlern mit niedrigeren Ausgaben des Modekonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2023 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2023 / 00:45 / EDT

