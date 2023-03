DJ Enel arbeitet mit Newcleo an Atomenergie-Projekten zusammen

Von Giulia Petroni

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Enel hat eine Vereinbarung mit der Nuklearenergiefirma Newcleo geschlossen. Die Unternehmen vereinbarten, bei Atomenergieprojekten zusammenzuarbeiten.

Enel wird nach eigenen Angaben mit eigenen Mitarbeitern Expertise für bestimmte Projekte des neuen Partners bereitstellen. Im Gegenzug hat sich Newcleo bereiterklärt, Enel als ersten Investor für sein erstes Atomkraftwerk vorzumerken, das außerhalb von Italien gebaut werden soll.

Die erst 2021 gegründete Newcleo will bis 2030 einen Mini-Reaktor mit 30 Megawatt Leistung in Frankreich bauen, gefolgt von einem 200-Megawatt-Meiler in Großbritannien.

March 13, 2023 07:39 ET (11:39 GMT)

