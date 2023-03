© Foto: Stringer - picture alliance



Die Analysten der Citibank gehen von einem beispiellosen Wachstum bei Energie-Aktien aus - insbesondere im Solarsektor. Vier Favoriten.

Citi geht davon aus, dass in diesem Jahr deutlich mehr Solaranlagen in den USA und in Europa installiert werden. "Solarenergie-Unternehmen sind in einer guten Position, Marktanteile zu gewinnen. Da die Produkte preiswerter sind. Zudem kann sie schneller installiert werden als andere Energiequellen. Außerdem ist die Solarenergie ein stabilerer Energieerzeuger als Wind- und Wasserkraft", zitiert CNBC die Citi-Analysten. In diesem Zusammenhang nannten die Analysten ihre Top-Picks, die sie mit "Buy" bewerteten:

Das US-amerikanische Solarunternehmen Enphase Energy bekam von Citi das Kursziel 285 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von circa 30 Prozent entspricht.

Eneti, ein Unternehmen für erneuerbare Energien mit Sitz in Monaco, erhielt ein Kursziel von 14 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 40 Prozent gleichkommt.

Starke Wachstumschancen rechnen die Experten ebenso dem israelischen Solarunternehmen SolarEdge aus. Für den Aktienkurs prognostizieren die Banker ein Aufwärtspotenzial von circa 35 Prozent. Das Kursziel liegt bei 429 US-Dollar.

Das vierte Unternehmen auf der Liste kommt wie Enphase Energy aus den USA. Shoals Technologies, ein Hersteller von Solarkomponenten verpasst Citi ein Kursziel von 34 US-Dollar, was einem circa 45-prozentigen Aufwärtspotenzial entspricht.

"Diese Unternehmen sind in ihren jeweiligen Bereichen führend, gewinnen Marktanteile und wachsen stärker als der Sektor insgesamt", so Citi in einem Research-Bericht. Als die womöglich größten Gewinner des U.S. Inflation Reduction Acts identifizierten die Analysten Enphase und SolarEdge. Sie würden über eine gute Kunden- und Produktdiversifizierung verfügen, meinen die Bankanalysten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion