Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) stellt sich neu auf. Dies hat Personalrochade bei Bergbauunternehmen zur Folge. Nach mehr als 17 Jahren bei Agnico Eagle hat David Smith, zuletzt Executive Vice President, Finance & Chief Financial Officer, die Entscheidung getroffen, am 28. April 2023 in den Ruhestand zu treten. Während seiner Tätigkeit war er maßgeblich am Aufbau des Investor-Relations-Teams im Unternehmen beteiligt. Zudem war er seit 2012 als Chief Financial Officer tätig. Während ...

