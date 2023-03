Bald beginnt für viele Privatanleger eine Art "Bescherung an der Börse". Denn dann schütten einige deutsche Firmen wirklich üppige Dividenden aus. DER AKTIONÄR zeigt, wo sich in diesem Frühjahr richtig absahnen lässt. Bei vielen Dividendenjägern dürften die Monate April und Mai ganz dick im Kalender angestrichen sein. Denn in dieser Zeit schütten die meisten deutschen Firmen ihre Dividenden aus. Und trotz all der Krisen zeigen sich viele Unternehmen wieder sehr spendabel. DER AKTIONÄR zeigt auf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...