DJ Lufthansa erwartet zahlreiche Annullierungen aufgrund von Flughafenstreiks

Von Christian Moess Laursen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG erwartet infolge der ganztätigen Verdi-Streiks an mehreren deutschen Flughäfen eine signifikante Anzahl an Flugausfällen. Trotz der Streiks werden am Montag würden alle Flüge nach Berlin und Hamburg wie geplant durchgeführt, so dass für die Passagiere aus Frankfurt und München etwa die Hälfte des Flugplans Bestand habe, teilte ein Unternehmenssprecher per Email mit.

Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Montag den Flugverkehr an Flughäfen in Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen ganz oder teilweise lahmgelegt. Der Streikaufruf richtete sich unter anderem an die Beschäftigten des Luftsicherheitsbereichs, die für die Kontrollen von Fluggästen, Waren und Flughafenpersonal zuständig sind. Grund für die Arbeitsniederlegungen ist ein Tarifkonflikt mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit und über die tarifliche Überstundenvergütung für Sicherheits- und Servicepersonal an Verkehrsflughäfen, so Ver.di. Die Arbeitgeber haben laut der Gewerkschaft noch kein Angebot vorgelegt.

Die Lufthansa ist kein Tarifpartner in dem Streit und rechnet damit, dass der Flugbetrieb bereits am Dienstag wieder normal verlaufen wird.

March 13, 2023 08:53 ET (12:53 GMT)

