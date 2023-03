US-Präsident Joe Biden hat sich vor wenigen Minuten zur Lage im Bankensektor geäußert. Er versicherte den Bürgern, dass das Bankensystem und die Einlagen der Kunden sicher seien. Investoren würden keinen Schutz erfahren. Außerdem hatte er noch eine Spitze in Richtung seines Vorgängers Donald Trump übrig.Biden sieht in der Vorgängerregierung einen der Gründe für die jüngste Entwicklung im Bankensektor. Trump hätte die Regularien aufgeweicht und so einen Fall wie bei der Silicon Valley Bank (SVB) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...