POLITIK-BLOG/FDP-Generalsekretär kritisiert Steuerpolitik der Grünen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

FDP-Generalsekretär kritisiert Steuerpolitik der Grünen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Grünen für Pläne zu Änderungen an der Pendlerpauschale und wegen ihrer allgemeinen Steuerpolitik kritisiert. "Mit Blick auf das Thema Finanzen habe ich heute Morgen auch zur Kenntnis genommen, dass die Grünen die Pendlerpauschale abschaffen wollen", sagte er. "Ich halte das für außerordentlich problematisch." Die Entfernungspauschale abzuschaffen, wäre eine Steuererhöhung für die hart arbeitende Mitte in Deutschland. "Insgesamt müssen unsere Koalitionspartner, vor allem die Grünen, lernen, dass es nicht sein kann, dass Steuererhöhungen eingeführt werden, um grüne Wunschprojekte zu finanzieren", betonte der FDP-Generalsekretär. Auch die Grünen müssten lernen, "dass man mit dem Geld, das der Staat zur Verfügung hat, arbeiten muss, und dass das Geld nicht vom Himmel fällt". Die Politik müsse sich insgesamt "bescheidener geben". Auch die Finanzpolitik müsse nachhaltig sein.

CDU: Noch keine klare Entscheidung zu Klage gegen Wahlrechtsreform

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den Vorschlag der Ampel-Koalition für eine Wahlrechtsreform abgelehnt und die Möglichkeit eines Gangs vor das Bundesverfassungsgericht offengehalten. "Wir werden uns dann nach der Beschlussfassung in dieser Woche, die ja zu erwarten ist, den Sachverhalt anschauen und auch wie genau die Gesetzesänderung dann aussieht", kündigte Czaja an. "Über ein Normenkontrollverfahren seitens der CDU/CSU-Fraktion muss dann im Nachgang innerhalb der Fraktion gesprochen werden. Dazu gibt es jetzt noch keine klare Entscheidung", hob er hervor. Die Gewinner von Wahlkreisen müssten auch in den Bundestag einziehen, forderte er. "Zu Kompromissen sind wir immer bereit, aber nicht bei der Verletzung dieses Grundsatzes." Als "ziemlich einmaligen Vorgang" kritisierte Czaja es zudem, eine solche Reform nicht mit der Union als stärkster Fraktion abzusprechen.

Söder droht mit Klage gegen geplante Wahlrechtsreform

CSU-Chef Markus Söder hat mit einer Verfassungsklage gegen die von der Ampel-Koalition geplante Wahlrechtsreform gedroht. "Wir betrachten es tatsächlich als eine Attacke auf die Demokratie", sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München zu den bekannt gewordenen Reformplänen, die eine Reduzierung der Bundestagsmandate auf 630 vorsehen. Söder sagte, die CSU werde dem Vorschlag nicht zustimmen und eine Klage vorbereiten. Söder kritisierte insbesondere, dass nach den Koalitionsplänen ein gewonnenes Direktmandat - darüber entscheidet die Erststimme - nicht mehr den Einzug in den Bundestag garantiert. "Der Bürger wird entmündigt", sagte Söder. Nach den ersten Berechnungen der CSU könne dies etwa in München und Nürnberg dazu führen, dass Wahlkreissieger nicht in den Bundestag kommen.

Hebestreit: Kindergrundsicherung erst 2025 haushaltsrelevant

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat betont, dass die geplante Kindergrundsicherung erst 2025 "haushaltsrelevant" werde. "Natürlich ist der Bundeskanzler ein großer Fan der Kindergrundsicherung", betonte er bei einer Pressekonferenz. "Die Kindergrundsicherung soll im Jahr 2025 kommen und damit auch im Haushalt 2025 unterlegt", hob er aber hervor. Alles Weitere werde sich auf der Strecke zeigen. "Die gesamte Bundesregierung sieht das so." Die Kindergrundsicherung werde erst 2025 haushaltsrelevant. "Die Diskussionen, die wir im Augenblick erleben, gehen um die Eckwerte für den Haushalt 2024", hob er hervor. Insofern sei das eine mit dem anderen nicht immer deckungsgleich. Die Benennung eines konkreten Finanzbedarfs lehnte Hebestreit ab: "Erst, wenn man ein Konzept hat, auf das man sich geeinigt hat, kann man auch den Finanzbedarf, der sich daran knüpft, beurteilen."

DGB und BDA fordern deutlich höhere Investitionen im Bildungsbereich

Vor dem Bildungsgipfel der Bundesregierung am Dienstag haben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) deutlich höhere Investitionen im Bildungsbereich gefordert. In einer gemeinsamen Stellungnahme forderten sie zudem eine gemeinsame Strategie entlang der gesamten Bildungskette unter Einbindung der Sozialpartner. "Es darf uns alle nicht ruhen lassen, dass noch immer zu viele junge Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen und über 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht die notwendige Grundbildung erhalten", heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme. "Der Handlungsbedarf ist enorm: Empirische Studien belegen für Deutschland durchweg einen Mangel an Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität, der durch den massiven Lehr- und Fachkräftemangel noch zunehmen wird."

Lauterbach will Menschen mit Long Covid und Impfschäden besser unterstützen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Menschen mit Long Covid und Impfschäden besser unterstützen. Sein Ministerium plane so schnell wie möglich ein Programm zur Untersuchung der Folgen und zur Verbesserung der Versorgung, sagte Lauterbach am Sonntagabend im ZDF-heute journal. "Ich bin quasi in den Haushaltsverhandlungen für dieses Geld." Ein solches Programm würde "die Experten in diesem Bereich so vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirklich guten Therapie in Deutschland wachsen würde", sagte Lauterbach weiter. Er betonte, dass Impfschäden schneller anerkannt werden müssten - wies aber auch darauf hin, dass schwere Impfschäden bei weniger als einer von 10.000 Impfungen vorkämen. Bei Impfschäden hafte der Staat, sagte Lauterbach. Es wäre aber "wertvoll, wenn die Firmen hier eine Beteiligung zeigen würden, denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen".

Dröge fordert Subventionskürzungen im Verkehrsbereich

Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat im Haushaltsstreit der Koalition für Einsparungen im Verkehrsbereich plädiert. "Im Verkehrsbereich liegen viele umweltschädliche Subventionen, die man sparen könnte", sagte sie im ARD-Morgenmagazin und brachte eine Reform des Dienstwagen-Privilegs und der Pendlerpauschale sowie Kürzungen für Subventionen im Flugverkehr ins Spiel. "Das sind Dinge, die dann wieder finanzielle Spielräume im Bundeshaushalt schaffen." Gleichzeitig hätten sie gleichzeitig den positiven Effekt, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dadurch die Klimaziele im Verkehr besser einhalten könnte. Es sei Teil einer verantwortlichen Haushaltspolitik, wenn man sich anschaue, wo man sparen könne. Die Kindergrundsicherung sei ein gemeinsames Projekt der Ampel-Parteien, das "jetzt auch kommen muss", sagte Dröge. Hier müsste mehr Geld in die Hand genommen werden, um die Kinderarmut zu verringern.

Esken fordert auskömmliche Finanzierung der Kindergrundsicherung

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken hat im Haushaltsstreit der Koalition eine "auskömmliche" Finanzierung für die geplante Kindergrundsicherung gefordert und Einsparungen im Bereich Bildung ausgeschlossen. Im rbb24 Inforadio sagte Esken, in so schwierigen Zeiten sei zu erwarten, dass die Konkurrenz um die Mittel sehr hart werde. "Wir müssen aber tatsächlich, um der Aufgabe gerecht zu werden, Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen und da wesentlich investieren", sagte Esken. "Wir müssen für gerechte Bildung sorgen." Auch wenn die Einführung einer Vermögenssteuer in dieser Legislatur unwahrscheinlich sei, argumentierte Esken für eine Besteuerung. "Die sehr, sehr hohen privaten Vermögen in Deutschland sind in den letzten Jahren, wo andere am Rande ihrer Existenz standen, nochmal wesentlich gestiegen. Ich denke, und da bin ich nicht alleine, die könnten einen höheren Beitrag leisten."

Esken für Sondervermögen Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro

SPD-Chefin Saskia Esken hat vor dem Bildungsgipfel am Dienstag ein Sondervermögen Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro ins Spiel gebracht. Sie erwarte von der Veranstaltung den "Startschuss" für einen Bildungsaufbruch, sagte Esken der Rheinischen Post. "Kein Bekenntnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen zur Kooperation kann aber überdecken, dass erhebliche Finanzmittel notwendig sind, um einen wirksamen und durchschlagenden Bildungsaufbruch zu organisieren", betonte Esken. Um der Größe und Bedeutung eines solchen gesamtstaatlichen Bildungsaufbruchs gerecht zu werden, könnte "beispielsweise ein Sondervermögen Bildung aufgelegt werden, im Volumen wären 100 Milliarden Euro durchaus angemessen und denkbar", sagte die SPD-Vorsitzende. Bund, Länder und Kommunen könnten so die Finanzierung der Gebäudesanierung, eine zeitgemäße Ausstattung, die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung im Kita- und Grundschulalter sowie gleiche Startchancen organisieren.

