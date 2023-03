Der Stromversorger Eon legt an diesem Mittwoch, den 15. März, seine endgültigen Zahlen für 2022 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr. Bereits Anfang Februar hatte der DAX-Konzern starke vorläufige Zahlen vorgelegt, dennoch könnte es für Anleger am Mittwoch erneut spannend werden.E.on hat im vergangenen Jahr im Wesentlichen von Einmaleffekten profitiert. Das Wetter und geringere Abschreibungen im Nicht-Kerngeschäft führten zu einem besseren Ergebnis als gedacht. Am Mittwoch wird deshalb ...

