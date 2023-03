Keinen Grund zur Freude haben Inhaber der Aktie der First Republic Bank San Francisco -Aktie: /first_republic_bank_san_francisco_new-aktie): Der Kurs der Aktie sackt kräftig ab. Ein Minus auf zwischenzeitlich 27,81 US-Dollar beschert der First Republic Bank San Francisco -Aktie aktuell einen hinteren Platz in den Performance-Ranglisten am Aktienmarkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...