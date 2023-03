© Foto: Omar Marques - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Wegen der Pleiteserie im US-Bankensystem rechnet die US-Investmentbank Goldman Sachs mit einer Zinspause der Fed. Eine Zinserhöhung am 22. März sei unrealistisch. Haben die Goldmänner Recht?

Innerhalb kürzester Zeit gehen drei US-Banken pleite: die Kryptobank Silvergate Capital, die Silicon Valley Bank (SVB) und die New Yorker Signature Bank, die ebenfalls ein großes Kryptogeschäft betreibt. Dies führt zu erheblichen Turbulenzen an den Märkten.



Ökonomen der US-Investmentbank Goldman Sachs unter der Leitung von Jan Hatzius sind überzeugt, dass die jüngsten Ereignisse im US-Bankensystem die Fed in der kommenden Woche sogar dazu bewegen könnten, ihre geldpolitische Straffung zu beenden.

Der Chefvolkswirt von Goldman Sachs, Jan Hatzius, rechnet wegen des "jüngsten Stresses im US-Bankensystem" nun "nicht mehr" mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank am 22. März. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Der Markt war zuvor davon ausgegangen, dass die Fed in der kommenden Woche eine Zinserhöhung ankündigen würde. Zuletzt wurde mit einem Zinsschritt von 25 Basispunkten gerechnet, auch ein Zinsschritt von 50 Basispunkten wurde nicht ausgeschlossen.

In dieser Woche erwarten die Anleger am Donnerstag auch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch die EZB dürfte vor dem Hintergrund der Pleiteserie im US-Bankensektor vorsichtiger werden, eine Zinserhöhung der EZB gilt aber als so gut wie sicher.



Nach Angaben der US-Behörden können die Kunden der SVB am Montag auf ihre gesamten Einlagen zugreifen. Gleiches gilt für die Signature Bank. US-Finanzministerin Janet Yellen stellte jedoch in einem Interview mit dem US-Sender CBS klar, dass es darum gehe, "den Einlegern zu helfen, nicht die Banken zu retten".

