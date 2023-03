Die Regierung in Bern hat im Oktober 2022 Maßnahmen zur Beschleunigung der Genehmigung und des Baus von alpinen Photovoltaik-Anlagen eingeführt. Im April 2023 wird sie ein neues Anreizsystem für diese Anlagen ankündigen. pv magazine sprach mit Lionel Bloch, Projektleiter für erneuerbare Energien beim Schweizer Ingenieurbüro Planair, über die neuen Bestimmungen.Im September 2022 nahm der Schweizer Energiekonzern Axpo sein vertikales alpines Photovoltaik-Projekt mit 2,2 Megawatt an der Mauer des Muttsee-Stausees, fast 2500 Meter über dem Meeresspiegel, in Betrieb. Es ist eines von wenigen Kraftwerken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...