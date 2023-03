München (ots) -Energiewende, Verbrennerverbot, Kindergrundsicherung: Die Reizthemen in der Ampelkoalition häufen sich. Wie handlungsfähig ist die Regierung? Welche Vorhaben der Ampel können wir uns leisten? Darüber diskutieren die Parteivorsitzende der Grünen Ricarda Lang und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn.In der ukrainischen Stadt Bachmut kämpfen ukrainische und russische Soldaten weiter um jeden Zentimeter Gelände. Wie ist die Lage an der Front? Regt sich in Russland Widerstand gegen Putins Strategie? Im Studio der "Senior International Correspondent" des US-Nachrichtensenders CNN Frederik Pleitgen.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Sportjournalist und Moderator Marcel Reif, die "Zeit"-Journalistin Anna Mayrund der Chefredakteur von "The Pioneer" Michael Bröcker.Die Gäste:Ricarda Lang, B'90/Grüne (Parteivorsitzende)Jens Spahn, CDU (stellv. Partei- und Fraktionsvorsitzender)Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)Marcel Reif (Journalist und Moderator)Anna Mayr (Die Zeit)Michael Bröcker (The Pioneer)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5462370