Deutsche Lichtmiete AG - Ergebnis der Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG am 13.03.2023 vor dem Amtsgericht Oldenburg





München, 13. März 2023: Im Rahmen der Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG am 13.03.2023 vor dem Amtsgericht Oldenburg hat die One Square Advisory Services S.à.r.l. als gemeinsame Vertreterin der Anleihen

2018/2023 (ISIN DE000A2NB9P4, WKN A2NB9P);

2019/2025 (ISIN DE000A2TSCP0, WKN A2TSCP);

2021/2027 (ISIN DE000A3H2UH3, WKN A3H2UH)

das Stimmrecht ausgeübt und dem Beschlussvorschlag zugestimmt. Entsprechend dem Bestellungsbeschluss hatte die gemeinsame Vertreterin ein Meinungsbild der Anleihegläubiger eingeholt und entsprechende Weisungen von mehr als 50% des ausstehenden Nominalvolumens erhalten. Die Gläubigerversammlung erteilte damit mit überwältigender Mehrheit die Zustimmung zum Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrags vom 31.08.2022 mit der Alstersee 394. VV, inzwischen firmierend als NOVALUMEN GmbH. Weitere Tagesordnungspunkte waren nicht angesetzt.



