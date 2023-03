Die Social Development Bank (SDB) hat heute zugesagt, Unternehmer, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler im gesamten Königreich in den nächsten drei Jahren mit 6,4 Mrd. USD zu unterstützen. Die milliardenschwere Zusage wurde am vierten Tag der Biban 2023 bekannt gegeben und soll zur Verwirklichung der Ziele der Vision 2030 des Landes beitragen.

Biban 2023 unites the world's brightest entrepreneurs, SMEs and startups to foster tangible opportunities (Photo: AETOSWire)