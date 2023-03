Straubing (ots) -Die Wahlrechtsreform steht - wie vieles bei uns - unter dem Motto: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Vor lauter Tricksen und Taktieren fällt die einfachste und sauberste Lösung, für die sich unter anderem die Freien Wähler stark machen, unter den Tisch: die Reduzierung der Bundestags-Stimmkreise von 299 auf 200, also um ein Drittel. Dann könnte man weiter mit Überhang- und Ausgleichsmandaten arbeiten, ohne dass das Bundesparlament quantitativ aus den Fugen geriete.Die Lösung scheint methodisch einfach und juristisch sauber, ist aber praktisch mit enormem Aufwand verbunden. Um den Zuschnitt von Stimmkreisen - sei es im Bund oder in den Ländern - gibt es in der Regel erbittertes Fingerhakeln zwischen den Parteien. Dennoch müsste man sich dieser großen und komplexen Herausforderung einmal unterziehen, um für lange Zeit klare Verhältnisse zu schaffen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5462432