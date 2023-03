DJ Lindner lobt entschlossenes Handeln der USA nach Kollaps der SVB

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat das entschlossene Handeln der USA beim Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) hervorgehoben. Er äußerte sich zudem zuversichtlich für die Finanzstabilität.

"Wir sehen, dass die amerikanische Regierung und Finanzinstitutionen entschlossen gehandelt haben. Wir haben eigene Autoritäten in Europa - in Deutschland beispielsweise unsere eigene Finanzaufsicht -, die die Situation fortwährend beobachten", sagte Linder vor dem Treffen der Finanzminister der Eurogruppe. "An der Stabilität haben diese Institutionen keinen Zweifel gelassen."

Am Sonntag hatten US-Aufsichtsbehörden verschiedene Notfallmaßnahmen angekündigt, um alle Einleger bei der SVB nach deren Zusammenbruch zu schützen. Die Regulierungsbehörden erklärten zudem, dass sie die Kontrolle über ein zweites Institut, die Signature Bank, eine der wichtigsten Banken für Kryptowährungsunternehmen, übernommen haben. US-Präsident Joe Biden erklärte, dass die Amerikaner darauf vertrauen könnten, dass das Bankensystem sicher sei.

Eine Frage nach der Marktreaktion deutscher Banken wolle Lindner in Brüssel nicht beantworten. Auf die Frage, welche Auswirkung die Turbulenzen auf die deutsche Wirtschaft habe, sagte Lindner in englischer Sprache, dass er "Vertrauen in Deutschland" haben.

(Mitarbeit: Catherine Lucey und Sabrina Siddiqui)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2023 10:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.