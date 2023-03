Nach den jüngsten Bank-Insolvenzen in den USA leiden auch die europäischen Bank-Aktien unter dem risk off Modus. In Österreich sticht vor allem die Bawag hervor. Die Bawag-Aktie gab am Montag teilweise mehr als 11 Prozent ab. Hintergrund dürfte sein, dass die Bank die USA als Kernmarkt bezeichnet und dort im Februar 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme der Peak Bancorp, Inc., der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, einer Community Bank mit rund 10.000 Kunden und rund 0,5 Mrd. US Dollar Bilanzsumme, unterzeichnet hat. Die Transaktion steht unter Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Genehmigungen, heißt es im Geschäftsbericht für 2022 der Bawag. Und weiters: "Die Übernahme ermöglicht es der Bawag, ihre Präsenz in den USA auszubauen und sich für ...

