EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Klöckner & Co SE: Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Swoctem GmbH für die Klöckner & Co SE



13.03.2023 / 16:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die SWOCTEM GmbH hat dem Vorstand der Klöckner & Co SE die Entscheidung mitgeteilt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für das gesamte ausgegebene Aktienkapital der Klöckner & Co SE abzugeben.

