Whatsapp hat in seinem Betaprogramm ein neues Feature eingeführt. Bei einigen Testern ersetzt ein Benutzername die Telefonnummer in der Chat-Liste, wenn sie in einem Gruppen-Chat eine Nachricht von einem unbekannten Kontakt erhalten. Whatsapp plant offenbar, in Gruppenchats einen Benutzernamen anstelle der Telefonnummer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...