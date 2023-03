Neue industrietaugliche SSD-Lösungen für anspruchsvolle digitale Infrastrukturen von heute, die sich durch geringen Platzbedarf und stromsparenden Speicher auszeichnen.

Virtium, ein führender Entwickler und Hersteller von industrietauglichen Massen- und Arbeitsspeichermodulen, meldete heute die Markteinführung der M.2 NVMe- und SATA SSD-Plattformen der Serie 3 der zweiten Generation von StorFly. Diese neuen Laufwerke zählen zu den branchenweit ersten BiCS5 gTLC-Speicherlösungen mit echter Industrietauglichkeit, die eine vollständige Cross-Temperatur-Charakterisierung (-40 °C bis 85 °C) und eine Option für Pseudo-SLC-Unterstützung (pSLC) für verlängerte Ausdauer und lange Lebenszyklen aufweisen.

Die SSDs der Serie 3 von StorFly sind so konzipiert, dass sie sowohl in der Standardkonfiguration als auch in der Konfiguration "Extended Endurance" (XE) über die gesamte Produktlebensdauer konstante Leistung, Kapazität und den gesamten industriellen Temperaturbereich bieten. Die Plattformen unterstützen M.2 2230, 2242 und 2280 NVMe mit PCIe Gen3x4 Schnittstelle sowie M.2 2280 SATA, mSATA (MO-300A) und Slim SATA (MO-297) mit SATA 3.1 Schnittstelle.

"Die neuen StorFly NVMe- und SATA-SSD-Lösungen der Serie 3 wurden speziell als kosten- und energieoptimierte Speicherlösungen für industrielle Embedded-Anwendungen entwickelt. Die Produkte weisen den geringsten Stromverbrauch bei den kleinsten Formfaktoren mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Kapazitäten auf, die den jeweiligen Systemanforderungen entsprechen. Ein spezielles Merkmal dieser Laufwerke ist die Unterstützung geringerer Kapazitäten (bis zu 16 GB bei Extended Endurance), wodurch sie sich ideal als kostengünstige Boot-Laufwerke eignen und gleichzeitig weniger Strom verbrauchen und weniger Wärme erzeugen. Dies trägt zur Optimierung der Systemkonzeption bei", so Scott Phillips, Vice President des Bereichs Produktmarketing von Virtium.

"Die neuen M.2 NVMe-Produkte unterstützen zudem eine Produktverfügbarkeit von mehr als fünf Jahren und erfüllen hohe Standards hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Beständigkeit, für die Virtium seit der Gründung des Unternehmens vor rund 25 Jahren bekannt ist."

Die StorFly M.2 NVMe SSDs der Serie 3 sind die optimale Wahl für industrielle Umgebungen, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind und eine Lösung mit niedrigem Stromverbrauch erfordern. Gleichzeitig bieten sie ausreichende Kapazität und Leistungsfähigkeit für die erforderlichen industriellen Anwendungen. Diese SSDs eignen sich besonders für den Einsatz in der Robotik, im Transportwesen und in der Prozessüberwachung sowie in den Bereichen Telekommunikation und Netzwerktechnik, die stark auf die schnell wachsenden Märkte für 5G und optische Netzwerke ausgerichtet sind. Ihre Hauptmerkmale sind:

Kapazitäten von 16 GB bis 1 TB (2 TB optional bei Serie 6 erhältlich)

Volle Unterstützung industrieller Temperaturen (-40 ºC bis 85 ºC)

Hochbelastbare Ausführungen, z. B. 320 GB pSLC im Format M.2 2242

Beste Leistung im Dauerbetrieb über einen weiten Temperaturbereich durch integriertes Energie- und Wärmemanagement

Integrierter Stromausfallschutz vtGuard zum Schutz der Daten bei unerwarteten Stromausfällen

zum Schutz der Daten bei unerwarteten Stromausfällen Integrierte Datensicherheitsfunktion vtSecure , die bei ausgewählten Geräten AES-Verschlüsselung mit Krypto-Wiederherstellung, Gerätesperre und TCG-Opal-Optionen unterstützt

, die bei ausgewählten Geräten AES-Verschlüsselung mit Krypto-Wiederherstellung, Gerätesperre und TCG-Opal-Optionen unterstützt Unterstützung von Host Memory Buffer (HMB)

Die NVMe- und SATA-Plattformen unterstützen vier aufeinanderfolgende Generationen von 3D TLC, was einen Lebenszyklus von mindestens zehn Jahren ermöglicht

Gesperrte Stückliste und erweiterte Benachrichtigungen bei Produktänderungen

Optionale Verbesserungen der Widerstandsfähigkeit, wie beispielsweise Schutzbeschichtung, Bauteilunterfüllung, erweiterte Temperaturabschirmung, vergoldeter Anschluss (30u")

Die neuen M.2 NVMe- und SATA-SSDs der Serie 3 sind ab sofort als Muster erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier auf unserer M.2 NVMe Webseite bzw. hier auf unserer M.2 SATA Webseite. Wenden Sie sich hier an unseren Vertrieb oder rufen Sie uns an unter Tel. 888.VIRTIUM (888.847.8486). Besuchen Sie Virtium vom 14. bis 16 März auch auf der Embedded World 2023 in Nürnberg (Halle 1, Stand 454).

Über Virtium

Virtium ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrietauglichen SSD-Speichern und Speichermodulen. Mehr als 25 Jahre erfolgreicher Innovationen, qualitativ hochwertiger Produktion und höchster Kundenzufriedenheit heben das Unternehmen von seinen Mitbewerbern ab und haben ihm viele bemerkenswerte Auszeichnungen von Kunden aus aller Welt eingebracht. Die Lösungen von Virtium bieten den Kunden viele Vorteile, darunter die Großserienproduktion der zuverlässigsten SSD-Laufwerke und Speichermodule in Industriequalität mit maximaler Haltbarkeit, höchster Konsistenz und längster Produktverfügbarkeit. Virtium bietet seit jeher kontinuierlich Produktlösungen für die weltweit größten Netzwerk-, Telekommunikations-, Industrie-OEM- und andere Schlüsselmärkte an, die ein Höchstmaß an Datenspeicherintegrität erfordern.

Virtium, StorFly und vtSecure sind eingetragene Marke; vtGuard ist eine Marke von Virtium LLC.

