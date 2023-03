Das Unternehmen veranstaltet am 29. März 2023 eine Telefonkonferenz für Investoren zu den Finanzergebnissen für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2022

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) ("Sierra Metals" oder das "Company") gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Banco de Credito del Peru und der Banco Santander S.A. (zusammen die "Kreditgeber") weiterführende Gespräche über die Bedingungen für die Refinanzierung von 18.750.000 USD der 25.000.000 USD aufgenommen hat, die 2023 als Hauptschuld-Rückzahlung im Rahmen der vorrangig gesicherten Kreditfazilität des Unternehmens fällig werden. Alle Zahlen in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar angegeben.

Die Parteien beabsichtigen, den Refinanzierungsvertrag vor dem Fälligkeitsdatum der zweiten vierteljährlichen Tilgungsrate am 8. Juni 2023 zu formalisieren, was unter anderem vom Abschluss der Due-Diligence-Prüfung abhängt.

Die Kreditgeber haben sich bereit erklärt, einen Überbrückungskredit in Höhe von 6.250.000 US-Dollar zur Refinanzierung der am 8. März 2023 fälligen Tilgungszahlung für das erste Quartal 2023 zu gewähren, während der Refinanzierungsvertrag für die restlichen Zahlungen im Jahr 2023 abgeschlossen wird.

Finanzergebnisse 2022

Sierra Metals kündigte außerdem den 28. März 2023 als voraussichtlichen Termin für die Einreichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr an. Die Unternehmensleitung wird am Mittwoch, dem 29. März 2023, um 11:00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse zu besprechen. Optionen für den Zugang zur Telefonkonferenz:

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und die Erweiterung der Mineralressourcen. Ferner besitzt das Unternehmen bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten. Nähere Informationen zu Sierra Metals sind verfügbar unter www.sierrametals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Performance von Sierra und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf solche zukünftigen Ereignisse und die erwartete Performance auf der Grundlage einer Reihe von angenommenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Handlungen wider. In bestimmten Fällen können Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden", "geschehen" oder "erreicht werden", oder die Verneinung dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie identifiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören solche, die sich auf die Formalisierung des Refinanzierungsvertrags und den damit verbundenen Zeitplan sowie auf den Zeitpunkt der Telefonkonferenz der Unternehmensleitung zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Performance von Sierra erheblich von der erwarteten Performance abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, insbesondere mit Bezug auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) im jährlichen Informationsformblatt des Unternehmens vom 16. März 2022 für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr beschrieben werden, sowie andere Risiken, die im Rahmen der Berichte des Unternehmens an die kanadische Börsenaufsichtsbehörde und die SEC aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw. unter www.sec.gov verfügbar.

Die vorstehend genannten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

