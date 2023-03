Kurzfristige Trading-Chancen, egal ob Long oder Short: https://bit.ly/3mEAbcK FAST BREAK fackelt nicht lange und liefert Ihnen regelmäßig die lukrativsten Trades ins Postfach. Jetzt mehr erfahren! Eine Pleitewelle bei US-Instituten hat am Wochenende zu Bank Runs geführt. Und obwohl die US-Regierung einschritt und alle Einlagen garantiert hat, ist die Nervosität an den Märkten deutlich zu spüren. Der DAX am Montag zeitweise unter der Marke von 15.000 Punkten. Charttechnikexperte Stefan Klotter ist sicher, dass die Lage an den Märkten erstmal volatil bleiben wird. Selbst wenn die Fed mit den Zinserhöhungen jetzt erst einmal eine Pause einlegt, dürfte eine mögliche Erleichterungs-Rallye nur von kurzer Dauer sein.