Ricardo plc, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Strategie, Umwelt und Technik, meldet heute die Übernahme von Aither Pty Ltd., einem führenden australischen Beratungsunternehmen für Wasser und natürliche Ressourcen.

Aither mit Hauptsitz in Melbourne (Australien) verfolgt das Ziel, Regierungen und Unternehmen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu weltweit bedeutsamen Fragestellungen zu treffen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Bewältigung von Ungewissheit und Komplexität und stellt dazu klare, evidenzbasierte Analysen, Einblicke und Beratung zur Verfügung. Die Beratungsbereiche beinhalten Wasserpolitik und -wirtschaft, Wasserversorgung und -infrastruktur, Wassermärkte sowie Resilienz und Anpassung.

Aither ist für sein einzigartiges Dienstleistungsangebot international bekannt. Das Unternehmen mit Projekterfahrung in 14 Ländern hat Projekte für über 300 Kunden durchgeführt.

"Der Markt für die Dienstleistungen von Aither wächst angesichts des Ausmaßes der weltweiten Herausforderungen bei Wasser und natürliche Ressourcen schnell, sodass der Bedarf an fachkundiger wirtschaftlicher, politischer und strategischer Beratung zunehmend erkannt wird", sagte Graham Ritchie, CEO von Ricardo. "Mit der Übernahme von Aither können wir unsere Kompetenzen in der gesamten Wasser-Wertschöpfungskette sowie bei natürlichen Ressourcen, klimabezogener Resilienz und Anpassung erweitern, sodass Ricardo auf eine größere Bandbreite an kundenseitigen Bedürfnissen weltweit eingehen kann."

Mit der Übernahme hat Ricardo die Möglichkeit, zunehmend hochwertige Beratungskompetenzen bei Wasser und natürliche Ressourcen anzubieten. Da Aither Marktführer bei Wasser in Australien ist, wird eine Ausweitung der Kompetenzen in den Bereichen Resilienz und Anpassung möglich, um Wachstumschancen mit Blick auf Klimaanpassung, ESG, Kohlenstoff und Naturkapital zu nutzen.

Ricardo wird Aither in sein australisches Engagement einbinden, um das Portfolio auszubauen und zu vertiefen und gleichzeitig einen Zugang zum US-Markt für wasserwirtschaftliche Dienstleistungen schaffen. Aither hat bereits eine Reihe von Beratern an wichtigen Standorten, die seine weltweiten Kunden und Projekte unterstützen. Von Bedeutung sind überdies die zunehmenden digitalen Instrumente von Aither auf den Wassermärkten, wo das Unternehmen bereits mithilfe des geistigen Eigentums und der Daten einem kleineren Kundenkreis Instrumente zur Wasserbewertung auf Abonnementbasis anbietet dies kann zu einem skalierbaren Angebot ausgebaut werden und den Kunden so einen weiteren Wert bieten.

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Strategie, Umwelt und Technik, das an der Londoner Börse notiert ist. Mit einer über 100-jährigen Erfolgsbilanz im Ingenieurswesen und nahezu 3.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern bieten wir ein außergewöhnliches Maß an Expertise bei der Bereitstellung innovativer, sektorübergreifender nachhaltiger Ergebnisse zur Unterstützung der Energiewende und knapper Ressourcen, Umweltdienstleistungen sowie sicherer und intelligenter Mobilität. Unser globales Team aus Beratern, Umweltexperten, Ingenieuren und Wissenschaftlern hilft unseren Kunden dabei, äußerst komplexe und dynamische Herausforderungen zu lösen, um zur Schaffung einer sicheren und nachhaltigen Welt beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ricardo.com

Über Aither Pty. Ltd.

Aither ist ein führendes Beratungsunternehmen für Wasser und natürliche Ressourcen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Melbourne (Australien) verfolgt das Ziel, Regierungen und Unternehmen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu weltweit bedeutsamen Fragestellungen zu treffen. Das einzigartige Dienstleistungsangebot basiert auf einem integrierten Verständnis des Wasser- und Rohstoffsektors, um politische und strategische Analysen, Einblicke und Beratung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aither.com.au

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

