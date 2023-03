DJ VW baut erste Zellfabrik außerhalb Europas in Kanada

SALZGITTER (Dow Jones)--Volkswagen wird die erste Zellfabrik außerhalb Europas in Kanada errichten. Der Produktionsstart von Einheitszellen in der Gigafabrik in St. Thomas (Ontario) soll 2027 starten, wie der DAX-Konzern und seine Batterietochter Powerco mitteilten. Kanada biete der Powerco "ideale Voraussetzungen" wie etwa die Versorgung mit lokalen Rohstoffen und den Zugang zu Grünstrom, so der Wolfsburger Konzern.

"Mit der Expansion nach Nordamerika erschließen wir einen Schlüsselmarkt für Elektromobilität und Zellproduktion und treiben unsere globale Batteriestrategie mit voller Kraft voran", wird Thomas Schmall, VW-Technikvorstand und Aufsichtsratschef von Powerco, in der Mitteilung zitiert.

Die Entscheidung für Kanada folgt laut VW auf die Ankündigung der Marke Scout, in South Carolina elektrische Pickups und SUVs zu produzieren. Die Markenrechte an Scout fielen VW mit der Übernahme des US-Truckherstellers Navistar vor drei Jahren zu. VW will die US-Traditionsmarke Scout mit vollelektrischem Antrieb mittelfristig wiederbeleben.

In Europa plant VW die Massenfertigung von Batteriezellen an den Standorten Salzgitter, Valencia und im nordschwedischen Skelleftea zusammen mit Northvolt. Über die Standorte für weitere Zellfabriken auf dem Kontinent hat VW bisher nicht entschieden. Insgesamt will der Wolfsburger Konzern in Europa bis 2030 mit Partnern sechs sogenannte Gigafactories errichten.

Schmall erklärte am Montag am Stammsitz der Powerco in Salzgitter, dass der Bedarf an Batteriekapazitäten in Europa zumindest mit den aktuell fest geplanten Fabriken bis 2028 gedeckt sei. Sollte die Nachfrage nach E-Autos weiter steigen, müsste VW in etwa zwei Jahren über den nächsten Standort entscheiden, um rechtzeitig die nötigen Kapazitäten fertigen zu können.

Die Entscheidung für Kanada kommt zwar nicht überraschend, da VW bereits im August mit der Regierung des Landes eine Absichtserklärung zur Standortsuche für eine mögliche Zellfabrik unterzeichnet hat. In den vergangenen Tagen wurde aber angesichts der hohen Subventionen der US-Regierung für den Auf- und Ausbau der E-Mobilität in den Vereinigten Staaten auch darüber spekuliert, ob VW die erste Zellfabrik außerhalb Europas möglicherweise in den USA errichtet.

In Chattanooga (Tennessee) will VW, wie bereits bekannt, den vollelektrischen ID4 bauen. Im mexikanischen Puebla und Silao sollen in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ebenfalls vollelektrische Pkw (BEV) vom Band laufen, eventuell auf BEV-Komponenten wie Elektromotoren.

