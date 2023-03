© Foto: Daniel Karmann - dpa



Barclays hat einem weniger bekanntem Halbleiter-Unternehmen eine überraschend positive Bewertung gegeben. Darum könnte das britische Tech-Unternehmen das Feld von hinten aufräumen.

Barclays ist so überzeugt von diesem Unternehmen, dass die Analysten den Aktien von Alphawave Semi ein Kurspotenzial von mehr als 40 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zutrauen. In der vergangenen Woche stieg die Chip-Aktie bereits um circa 13 Prozent. Momentan ist ein Anteilsschein circa 1,35 US-Dollar wert. Das Research-Team von Barclays prognostiziert eine Steigerung auf noch 1,92 US-Dollar.

Daneben gibt es noch eine bullishe Bewertung: Wenn Alphawave seine ehrgeizigen Umsatzziele erreicht, könnten die Aktien nach Einschätzung der Investmentbank sogar noch auf bis zu 4,24 US-Dollar steigen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 215 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Alphawave Semi entwickelt unter anderem Mikrochips für Router, Glasfaserkabel und andere Netzwerkgeräte. Jüngst vermeldete das Unternehmen zwei Übernahmen. Zum einen schluckte es OpenFive, was Alphawave nun erlaubt, kundenspezifische Siliziumprodukte unter Verwendung von bereits vorhandenem geistigem Eigentum zu entwickeln. Zum anderen erwarb es Banias Labs, was Alphawaves Patente und geistiges Eigentum erweiterte. Für die britische Bank sind diese Übernahmen so vielversprechend, dass sie ein "Overweight-Rating" herausgab.

"Unsere optimistische Haltung basiert auf der führenden IP-Position (Intellectual Property) von Alphawave im schnell wachsenden Rechenzentrumsbereich, die das Umsatz- und Gewinnwachstum schneller als bei anderen Unternehmen in unserer Abdeckung vorantreiben sollte. Der Schlüssel wird jetzt die Umsetzung sein", sagten die Barclays-Analysten in einer Analyse.

Autor: Nicola Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion