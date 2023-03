EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

action press AG: Neon Equity AG im Aktionärskreis der action press AG



13.03.2023 / 18:18 CET/CEST

Neon Equity AG im Aktiona¨rskreis der action press AG Frankfurt, 13. Ma¨rz 2023 - Die Vorsta¨nde der action press AG, Prof. Moritz Hunzinger und Ulli Michel, heißen die Neon Equity AG des Frankfurter Unternehmers Thomas Olek in ihrem Aktiona¨rskreis willkommen. Neon Equity ha¨lt nun 9,07 Prozent der 22,05 Millionen Aktien der action press AG, die 2020 neu aufgestellt wurde und schon seit Jahrzehnten zu den fu¨hrenden Bildagenturen der Welt za¨hlt. Seit 2021 geho¨rt auch die Bildagenturgruppe ddp der action press AG vollsta¨ndig. Als weiterer institutioneller Investor ist die Deutsche Balaton AG (Heidelberg) an der Mediengruppe beteiligt. Thomas Olek, Vorsitzender des Vorstands der Neon Equity AG: "Die Neon Equity AG ist heute seit exakt zwei Monaten bo¨rsennotiert und stellt mit der Beteiligung an der action press AG ihr erstes Investment in einem Medientechwert vor". U¨ber die gemeinsamen Pla¨ne werden beide Gesellschaften demna¨chst informieren. Ru¨ckfragen:

- Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03 - Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20 https://www.actionpress-ir.de action press international gmbh

Straßenbahnring 7

D-20251 Hamburg action press AG

Wielandstr. 3

60318 Frankfurt am Main



