Tagesausblick für 14.3.: DAX sinkt unter 15.000 Punkte. Teamviewer und VW im Fokus!

Der DAX

® setzte die Konsolidierung heute fort. Dabei sorgte die Insolvenz der Silicon Valley Bank weiterhin für Verunsicherung. Im Wochenverlauf findet noch die mit Spannung erwartete EZB-Sitzung statt. So tauchte der DAX® zunächst unter das März-Tief auf rund 15.100 Punkten ab.

Viele Investoren schichteten Positionen in Anleihen um. Dies drückte die Renditen europäischer Rentenpapiere kräftig nach unten. Gold und Silber profitierten ebenfalls von der starken Verunsicherung an den Aktienmärkten. Dabei schob sich der Goldpreis auf rund 1.900 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt blieb es hingegen relativ ruhig. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil rund ein Prozent schwächer beri rund 82 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Nach dem Unentschieden vom Wochenende im Revierderby gegen Schalke gab die Aktie von Borussia Dortmund zunächst ab. Die Deutsche Post hat sich mit den Tarifparteien geeinigt. Kion verlor nach negativen Analystenkommentaren zweistellig. Die Porsche AG fuhr 2022 einen Rekordgewinn ein. Zwar wurde das Umsatzziel mir 37,6 Milliarden Euro verfehlt. Für das laufende Geschäftsjahr ist der Sportwagenhersteller allerdings optimistisch und rechnet mit einem Umsatz von 40 bis 42 Milliarden Euro. Der Softwareriese SAP einigt sich mit dem US-Finanzinvestor Silver Lake auf den Verkauf ihrer Anteile an Qualtrics. SAP erhält dafür rund 72 Milliarden Euro.

Morgen werden unter anderem Dermapharm, Teamviewer, VW, Wacker Chemie und Wacker Nelson Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen beziehungsweise zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wird ein aktualisierter Ausblick auf das laufende Jahr geben. Roche lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Italien: Industrieproduktion, Januar

IWH-Konjunkturprognose Frühjahr 2023

USA: Verbraucherpreise, Februar

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.140/15.325/15.470/15.710 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.785/14.890/15.000 Punkte

Der DAX® tauchte heute unter die Marke von 15.000 Punkten und sackte zeitweise auf 14.890 Punkte ab. Am Nachmittag stabilisierte sich der Index zwischen diesen beiden Marken. Indizien für eine Gegenbewegung gibt es aktuell noch nicht. Diese zeichnet sich frühestens oberhalb von 15.140 Punkte oder gar erst bei 15.325 Punkten ab. Bis dahin muss mit einer Fortsetzung der Korrektur bis 14.785 Punkte gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2022 - 13.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2016 - 13.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

