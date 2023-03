Kursrutsch nach Bankenpleite: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien wie die Silicon Valley Bank (SVB), Tesla, Netflix & Co.

Anzeige / Werbung

Der Abschwung am US-Markt von Donnerstag und Freitag endete fast am Wochentief. Damit standen Dow Jones, S&P500 und Nasdaq 100 an Mehrmonatstiefs und optisch an der Schwelle zu weiteren Verlusten.

Hintergrund ist die Angst, durch eine Insolvenz der Silicon Valley Bank (SVB) eine Kettenreaktion am Kapitalmarkt auszulösen. Dieser Angst traten am Wochenende die US-Regierung und Notenbänker entschlossen gegenüber und zeigten mit einer Einlagensicherung ihre Mittel, um einen Dominoeffekt und Bankrun zu vermeiden. Wie wirksam kann dies sein?

Wir blicken zum Wochenstart zunächst auf das äußerst schwache Bild vom DAX. Der Deutsche Leitindex rutscht unter seine Range der letzten Wochen und markierte sogar Kurse unter 15.000 Punkte. Eine Erholung ist hier durchaus möglich, doch wie weit kann sie gehen? Genau dies ist Thema im ersten Teil des Videos mit Roland Jegen und Andreas Bernstein.

Dabei gilt unser Blick zudem der Stärke im Goldpreis. Das Edelmetall gilt weiterhin für viele Marktteilnehmer:innen als Inflationsschutz und stieg dynamisch bis zur 1.900 US-Dollar-Region an. Auch der Bitcoin als "Risiko-Investment" ist aktuell sehr volatil und spannend.

Bei den Einzelwerten zeigen wir Ihnen zunächst die Tops und Flops im Dow Jones und Nasdaq im Detail auf und gehen dann auf einige der Werte hier näher ein. Insbesondere auf die US-Banken Goldman Sachs und JP Morgan Chase, die zu den klaren Verlierern im Dow Jones gehörten.

Gewinner gab es in der Vorwoche sehr Wenige - nur 2 im Dow Jones und 2 im Nasdaq. Daher ist es fast schon eine Freude, die Intel-Aktie entsprechend technisch zu analysieren. Einen deutlichen Sprung machte auch Rivian, aber nach unten. Der Elektroautobauer notiert damit am Allzeittief und benötigt bereits neues Kapital, um seine Ziele im Jahr 2025 dann zu erreichen.

Genau so skeptisch sind Anleger:innen bei Lucid Motors und als Randnotiz auch bei Tesla. Ob als Scherz oder ernst gemeint: Elon Musk twitterte über einen möglichen Einstieg bei der Silicon Valley Bank. Dies kam nicht gut an. Weiterhin standen die Netflix und weitere Werte auf der Agenda, die wir außerhalb des Formats "Aktien im Fokus" hier für Sie zum Wochenstart genauer ansehen durften.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

