86%iger Anstieg der Einnahmen auf 81 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2022

Abschluss eines Business Combination Agreement mit Roth CH Acquisition IV Co. zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

Abschluss von 2022 mit starker Umsatzvisibilität, einschließlich 96 Millionen US-Dollar Auftragsbestand

Tigo Energy, Inc. ("Tigo" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, gab heute ungeprüfte Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt.

Finanzielle und operative Highlights für das Gesamtjahr 2022

Rekordumsatz von 81,3 Millionen US-Dollar ein Plus von 86% gegenüber 43,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2021

Bruttogewinn von 24,8 Mio. US-Dollar ein Anstieg um 96 gegenüber 12,6 Mio. US-Dollar im Jahr 2021, wobei sich die Bruttogewinnmarge von 29 im Jahr 2021 auf 30 verbesserte

Nettoverlust von 7,0 Millionen US-Dollar ein Anstieg um 45% gegenüber einem Nettoverlust von 4,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2021

Das bereinigte EBITDA, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, belief sich auf 2,5 Millionen US-Dollar eine Verbesserung gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 3,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.

Abschluss von 2022 Auftragsbestand in Höhe von 96,1 Millionen US-Dollar, gegenüber 14,5 Millionen US-Dollar Ende 2021

Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss mit Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("Roth CH IV" oder "ROCG") am 5. Dezember 2022

Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme des Softwareunternehmens Foresight Energy Ltd. zur Analyse von Energiedaten, wodurch Tigo seine Möglichkeiten zur Nutzung von Energieverbrauchs- und Produktionsdaten für Solarenergieproduzenten erweitert

Kommentar der Geschäftsführung

"Tigo hatte in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr", sagte Zvi Alon, Chairman und CEO von Tigo. "Angetrieben durch das signifikante Wachstum unserer MLPE-Lösung haben wir einen Rekordumsatz erzielt, unseren Bruttogewinn fast verdoppelt und einen robusten Kundenauftragsbestand aufgebaut. Darüber hinaus zeigen unsere Energy-Intelligence-Lösungen, die Ende 2021 in Nord- und Südamerika und im dritten Quartal 2022 in Europa eingeführt wurden, eine starke Verkaufsdynamik und machen 4 unseres Umsatzes im Jahr 2022 und 7 unseres Auftragsbestands zum 31. Dezember 2022 aus. Die offene Architektur, die einfache Installation und die leistungsstarke Software unserer Lösungen kommen bei Kunden, die auf dem Markt nach höherwertigen Produkten suchen, sehr gut an."

"Tigo hat das Jahr auf einer soliden finanziellen Basis beendet", fügte Bill Roeschlein, CFO von Tigo, hinzu. "Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits im ersten Quartal 2023 seine Kapitalkosten gesenkt, indem es seine langfristigen Schulden abbezahlt und 50 Millionen US-Dollar in Form von Wandelanleihen aufgenommen hat. Wir sind zuversichtlich, was den weiteren Weg von Tigo betrifft, und freuen uns darauf, in den kommenden Quartalen weitere Informationen zu liefern."

Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022

Die Ergebnisse vergleichen das Geschäftsjahr 2022, das am 31. Dezember 2022 endete, mit dem Geschäftsjahr 2021, das am 31. Dezember 2021 endete, sofern nicht anders angegeben.

Der Umsatz für das Jahr 2022 belief sich auf 81,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 86 gegenüber 43,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Der Anstieg ist in erster Linie auf den weltweit höheren Absatz der TS4 MLPE-Produkte zurückzuführen, insbesondere in Europa.

Der Bruttogewinn für das Jahr 2022 belief sich auf 24,8 Millionen US-Dollar (30 des Gesamtumsatzes) ein Anstieg um 96 gegenüber 12,6 Millionen US-Dollar (29 des Gesamtumsatzes) im Jahr 2021.

Die gesamten Betriebskosten für das Jahr 2022 beliefen sich auf 25,7 Millionen US-Dollar ein Anstieg um 57 gegenüber 16,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Der Anstieg war in erster Linie auf einen höheren Personalbestand zur Unterstützung der Wachstumsinitiativen des Unternehmens und auf M&A-Transaktionskosten im Zusammenhang mit den De-SPAC-Aktivitäten des Unternehmens zurückzuführen.

Der Nettoverlust für das Jahr 2022 belief sich auf 7,0 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 4,9 Mio. US-Dollar für das Jahr 2021. Der Nettoverlust für 2022 enthielt einen Verlust aus der Tilgung von Schulden in Höhe von 3,6 Mio. US-Dollar im Jahr 2022.

Das bereinigte EBITDA, eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, belief sich im Jahr 2022 auf 2,5 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung im Vergleich zu einem bereinigten EBITDA-Verlust von 3,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.

Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. Dezember 2022 auf insgesamt 36,2 Mio. US-Dollar, verglichen mit 6,2 Mio. US-Dollar am 31. Dezember 2021. Das Unternehmen hatte zum 31. Dezember 2022 Schulden in Höhe von 20,8 Mio. US-Dollar ausstehen, die im Februar 2023 zurückgezahlt wurden. Wie bereits bekannt gegeben, schloss das Unternehmen am 9. Januar 2023 eine endgültige Vereinbarung mit L1 Energy über den Kauf von neu ausgegebenen Wandelanleihen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar ab, um die zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens durch den Einsatz seiner intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen und die Rückzahlung bestehender Schulden zu unterstützen.

Über Tigo Energy, Inc.

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar- und Speichersysteme für Wohngebäude. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Über Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co. ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Roth CH wird gemeinsam von Tochtergesellschaften von Roth Capital Partners und Craig-Hallum Capital Group verwaltet. Der Börsengang des Unternehmens fand am 5. August 2021 statt und erbrachte rund 115 Millionen US-Dollar. Nähere Informationen finden Sie unter www.rothch.com.

Tigo Energy, Inc. Zusammengefasste konsolidierte Bilanzen (in Tausend) (ungeprüft) 31. Dezember 2022 2021 Aktiva Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 36.194 6.184 Barmittel mit Verfügungsbeschränkung 1.523 1.290 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 15.816 3.879 Bestände, netto 24.915 10.069 Abgegrenzte Emissionskosten 2.221 Forderungen aus Anleihen 456 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 3.976 1.526 Umlaufvermögen insgesamt 85.092 22.948 Sachanlagen, netto 1.652 932 Betriebliche Nutzungsrechte an Vermögenswerten 1.252 Sonstiges Vermögen 82 78 Summe der Aktiva 88.078 23.958 Verbindlichkeiten, wandelbares Vorzugsaktienkapital und Aktionärsdefizit Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.286 12.252 Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 5.282 1.574 Abgegrenzte Einnahmen, kurzfristiger Anteil 50 48 Gewährleistungsverbindlichkeiten, kurzfristiger Anteil 392 179 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, kurzfristiger Anteil 578 Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Verbindlichkeiten 10.000 8.000 Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 39.588 22.053 Gestundete Miete 135 Gewährleistungsverpflichtung, abzüglich des kurzfristigen Anteils 3.959 3.214 Abgegrenzte Einnahmen, abzüglich des kurzfristigen Anteils 172 184 Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten und nicht abgeschriebener Kosten für die Ausgabe von Schuldtiteln 10.642 1.411 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, abzüglich des kurzfristigen Anteils 762 Verbindlichkeit aus Vorzugsaktien-Optionsscheinen 1.507 487 Verbindlichkeiten insgesamt 56.360 27.484 Wandelbare Vorzugsaktien 87.140 46.370 Defizit der Aktionäre: Stammaktien 2 2 Rücklage für eingezahltes Kapital 6.521 5.383 Forderungen gegenüber verbundenen Parteien (103 Kumuliertes Defizit (62.125 (55.178 Gesamtes Aktionärsdefizit (55.692 (49.896 Summe der Verbindlichkeiten, wandelbaren Vorzugsaktien und des Aktionärsdefizits 88.078 23.958

Tigo Energy, Inc. Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, außer Angaben zur Aktie und pro Aktie) (ungeprüft) Jahr zum 31. Dezember 2022 2021 Umsatzerlöse, netto 81.323 43.642 Kosten der Einnahmen 56.552 31.003 Bruttogewinn 24.771 12.639 Betriebskosten: Forschung und Entwicklung 5.682 5.763 Vertrieb und Marketing 10.953 7.571 Allgemeines und Verwaltung 9.032 3.019 Betriebskosten insgesamt 25.667 16.353 Verlust aus dem operativen Geschäft (896 (3.714 Sonstige Aufwendungen (Erträge): Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Vorzugsaktien-Optionsscheinen 1.020 192 Änderung des beizulegenden Zeitwerts der derivativen Verbindlichkeit 68 Verlust (Gewinn) aus der Tilgung von Schulden 3.613 (1.801 Zinsaufwand 1.494 2.506 Sonstige Erträge, netto (57 (16 Summe der sonstigen Aufwendungen, netto 6.070 949 Verlust vor Ertragssteueraufwand (6.966 (4.663 Ertragsteueraufwand 71 200 Nettoverlust (7.037 (4.863

Tigo Energy, Inc. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen (in Tausend) (ungeprüft) Überleitung des den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinns (GAAP) zum bereinigten EBITDA (Non-GAAP) Jahr zum 31. Dezember 2022 2021 Verlust aus dem operativen Geschäft, wie berichtet (896 (3.714 Abschreibung und Amortisation 562 419 Aktienbasierte Vergütung 813 179 Ausgaben für M&A-Transaktionen 2.000 Bereinigtes EBITDA 2.479 (3.116

Wir empfehlen Investoren und anderen, unsere Finanzinformationen in ihrer Gesamtheit zu prüfen und sich nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.

