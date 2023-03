WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Oscars für "Im Westen nichts Neues":

"Das deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" so betont zu würdigen, ist eine deutliche Antwort Hollywoods auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Gleichzeitig beschert die Academy of Motion PicturesArtsandSciences einer deutschen Produktion den bisher größten Oscar-Segen - und das gar nicht mit einem Kinoereignis, sondern mit einem Netflix-Film. Was für die Qualität der Streaming-Angebote spricht. Und ganz nebenbei ist das ebenfalls eine Verbeugung vor dem Weltbestseller von Erich Maria Remarque, an dessen 125. Geburtstag in diesem Jahr erinnert wird: Vor fast hundert Jahren geschrieben, ist dieser große Stoff nach wie vor von bitterer Aktualität."/DP/jha