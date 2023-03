Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

CREALOGIX erzielt im ersten Halbjahr 2022/2023 ein positives operatives Ergebnis, weitere Massnahmen zur Stärkung der Profitabilität in Umsetzung



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR CREALOGIX schafft in einem herausfordernden Umfeld den Sprung in die operative Gewinnzone und erreicht im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/2023 ein positives operatives Ergebnis. Der Umsatz steigt auf bereinigtem Vergleichsniveau und in Schweizer Franken - exklusive der verkauften, nicht strategischen Swiss Learning Hub AG - um 1.1% respektive 6.8% in Lokalwährungen. Die im vorherigen Geschäftsjahr eingeleiteten Massnahmen sowie der Verkauf des Digital Learning Geschäfts führen zu einem EBITDA von CHF 8.5 Millionen. Ohne den Verkaufseffekt der Swiss Learning Hub AG beträgt das EBITDA CHF 1.0 Million. Bei der Abschlusserstellung der Halbjahresresultate entschied CREALOGIX, die Digital Learning Beteiligung vollständig und nicht nur zu 67% aus den Büchern herauszunehmen. Durch die komplette Entkonsolidierung der Swiss Learning Hub AG verbesserte sich das Resultat gegenüber der Mitteilung der provisorischen Zahlen vom 24. Januar 2023. Umgesetzte Massnahmen zeigen erste Ergebnisse

Wie angekündigt wurde die Entwicklung der Förderbankenplattform im ersten Halbjahr erfolgreich abgeschlossen. Damit entfallen die Einmalinvestitionen für den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes aus den Vorjahren. Des Weiteren konnte ein langfristiger Weiterentwicklungsvertrag mit den Förderbanken abgeschlossen werden. Ein Bündel von Massnahmen führte zu Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen. Das Lösungs- und Produktportfolio wurde zielgerichtet auf das Kerngeschäft konsolidiert. Dank dieser Fokussierung war ein konsequenter Ausgabenhaushalt möglich und die Profitabilität konnte verbessert werden. Leichtes Wachstum und operativer Gewinn

Der Gesamtumsatz liegt im ersten Halbjahr 2022/2023 bei CHF 42.3 Millionen im Vergleich zum bereinigten Umsatz von CHF 41.8 Millionen in der Vorjahresperiode und somit um CHF 0.5 Millionen höher. Trotz Inflation und einer unsicheren Gesamtwirtschaftslage konnte das EBITDA von CHF -3.8 Millionen in der Vorjahresperiode auf CHF 8.5 Millionen beziehungsweise CHF 1.0 Million exklusive dem Verkaufseffekt der Swiss Learning Hub AG dank den Kostensparmassnahmen gesteigert werden. Der daraus resultierende Reingewinn von CHF 3.9 Millionen, bei dem nach konservativer Bilanzierungspraxis der Goodwill aus vergangenen Akquisitionen konstant amortisiert wird und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung direkt der Erfolgsrechnung belastet werden, verbesserte die Eigenkapitalquote auf 29.3%. Der Free Cash-Flow konnte nun deutlich auf CHF -2.8 Millionen verbessert werden (Vorjahr CHF -15.4 Millionen). Fortsetzung der positiven Entwicklung

CREALOGIX baut auf dem Fundament des ersten Halbjahres 2022/2023 auf und verfolgt weiterhin den eingeschlagenen Weg mit Fokus auf die Profitabilität. Die erste Phase der Umsetzung von Massnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung wurde 2022 erfolgreich umgesetzt. 2023 wird eine weitere Fokussierung im Bereich des Produkt- und Lösungsportfolios erfolgen. CREALOGIX erwartet im Gesamtjahr 2022/2023 eine weitere Verbesserung des EBITDA. Auf bereinigtem Vergleichsniveau (Entkonsolidierung Swiss Learning Hub AG) rechnet CREALOGIX mit leicht tieferen Umsätzen. Den vollständigen Halbjahresbericht 2022/2023 können Sie hier herunterladen:

https://crealogix.com/en/about-us/investor-relations Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 430 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt IR Kontakt

