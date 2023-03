The following instruments on XETRA do have their first trading 14.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.03.2023Aktien1 GB00BNZHM998 New Energy One Acquisition Corp. Ltd.2 US4976342042 Kiromic BioPharma Inc.Anleihen/ETF1 DE000A254YS5 Accentro Real Estate AG2 DE000BLB9TV8 Bayerische Landesbank3 FR001400GM85 Caisse Francaise de Financement Local4 DE000DD5A2Q9 DZ BANK AG5 US40428HVL31 HSBC USA Inc.6 DE000LB3PED1 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB3PEF6 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB3PEE9 Landesbank Baden-Württemberg9 SE0019892241 MGI-Media and Games Invest SE10 XS2598746290 Anglo American Capital PLC11 US33616CAB63 First Republic Bank12 US33616CAC47 First Republic Bank13 US78486QAP63 SVB Financial Group14 US78486QAS03 SVB Financial Group15 US78486QAE17 SVB Financial Group16 US78486QAR20 SVB Financial Group17 US78486QAD34 SVB Financial Group18 XS2598746373 Anglo American Capital PLC19 DE000HLB4694 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 XS2599779597 Neste Oyj21 XS2598649254 Neste Oyj22 CH1255915006 UBS Group AG23 CH1255915014 UBS Group AG24 GB00BM9JYJ86 Global X Chainlink ETP25 GB00BM9JYK91 Global X Uniswap ETP26 GB00BM9JYH62 Global X Aave ETP