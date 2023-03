Berlin (ots) -All Hands On Deck setzt sich am 20.4.2023 mit vielen Künstler:innen erstmalig vor Publikum in Berlin für die Livebranche einNachdem die preisgekrönte Live-Stream-Konzertreihe "All Hands On Deck" zugunsten existenzgefährdeter Konzertmitarbeiter:innen und Musik-Künstler:innen in den letzten beiden Jahren mit vier Shows und dem Einsatz des Who is Who der deutschen Popmusik für eine nachhaltige Zukunft und verlässliche Perspektiven in der Live- und Eventbranche gekämpft hat, findet das Event jetzt zum fünften Mal und erstmals live vor Publikum statt - und zwar am 20. April 2023 in der Berliner Mercedes-Benz Arena.Mit dabei: Bausa, Beatrice Egli, Revolverheld, Annett Louisan, Ski Aggu, Lucifer XO, HE/RO, Kelvin Jones, Kim Fisher, Mario Novembre, Cosby, Die Happy und Dilla. Begleitet werden die Künstler:innen von der 16-köpfigen "All Hands On Deck"-Liveband. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Steven Gätjen und Conchita Wurst."All Hands On Deck" wurde von den Musikmanagerinnen Salome Agyekum und Illy Korda im Mai 2021 initiiert, um die coronabedingt existenzbedrohte Livebranche zu unterstützen. "Die Veranstaltungsbranche leidet unter schwächelnden Ticketverkäufen, gestiegenen Produktionskosten, Personalmangel durch Abwanderung und fehlendem Nachwuchs. Das führt zu großen Planungsschwierigkeiten und mitunter auch zu Konzert- und Festivalabsagen," sagt Mitinitiatorin Friederike Köchling.Das "All Hands On Deck"-Event in Berlin wird mit Jugendlichen und Berufseinsteiger:innen geplant und durchgeführt. Der Nachwuchs erhält, begleitet durch Mentor:innen, einen vereinfachten Einstieg und Einblick in die Branche.Bei den bisherigen Live-Stream-Konzerten mit mehr als 100 genreübergreifende Künstler:innen konnten Aufträge von weit über 1 Millionen Euro an Gewerke der Veranstaltungsbranche vergeben werden.Unterstützt wird "All Hands On Deck" dabei seit Beginn durch Amazon Music, die eine Wildcard bereithalten, um auch Newcomer:innen eine Chance für einen Auftritt zu geben. Neben den regulären Tickets für 40 Euro und dem 15 Euro Special für Schüler:innen und Student:innen, gibt es auch die Möglichkeit Solitickets zu erwerben.Pressekontakt:Online MedienWE SHARE A LOT / Jascha Farhangi / jascha@wesharealot.comMobil: +49 (0) 172-28 83 459Print MedienFürste PR / Melanie Fürste / Melanie.fuerste@web.deMobil: +49 (0) 162-10 71 224TV MedienErste Reihe PR / Kerstin Eggert / kerstin.eggert@erstereihe.comMobil: +49 (0)172-43 600 61Original-Content von: All Hands On Deck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169142/5462611