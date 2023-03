DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASPREISBREMSE - Mehr als 1.000 deutsche Versorgungsunternehmen und Lieferanten haben bisher beim Bundeswirtschaftsministerium Anträge im Rahmen der Gas- und Wärmepreisbremse auf Entlastung gestellt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine schriftliche Frage des Linksfraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Das Antragsvolumen belaufe sich damit auf insgesamt 2,35 Milliarden Euro. (Funke Mediengruppe)

WASSERSTRATEGIE - Die Sicherung der Trinkwasserversorgung und der Schutz des Grundwassers sind Kernziele der Nationalen Wasserstrategie, die an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll, und die der FAZ vorab vorliegt. Bis zum Jahr 2050 soll die Wasserwirtschaft an die Folgen des Klimawandels angepasst und ein naturnaher Wasserhaushalt wiederhergestellt werden. "Die Folgen der Klimakrise für Mensch und Natur zwingen uns zum Handeln", mahnte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

SUBVENTIONEN - Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur wirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, fordert zur Beilegung des Haushaltsstreits der Ampel-Koalitionäre eine umfassende Streichung staatlicher Vergünstigungen. "Klimaschädliche Subventionen belasten den Staatshaushalt und verzögern die Transformation in eine klimaneutrale Wirtschaft", sagte Schnitzer der Zeitung Welt. Deshalb liege es nahe, im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung in erster Linie an solche Subventionen zu denken, wenn es darum gehe, Ausgaben zu reduzieren. (Welt)

KRANKENHAUSREFORM - Angesichts neuer Warnungen vor einem Kliniksterben hat Kassenärztechef Andreas Gassen den Abbau von Überkapazitäten gefordert. "Im Zuge der Krankenhausreform werden wir selbstverständlich Krankenhäuser abbauen oder umwandeln müssen. Wer etwas anderes sagt, verschließt die Augen vor der Wirklichkeit", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Wir haben historisch deutlich zu viele Krankenhäuser mit in der Regel deutlich zu wenig Personal. Es wäre daher nur logisch, wenn wir das Personal, das wir haben, an den Kliniken bündeln, die wir ohne Frage brauchen." (NOZ)

ERLÖSABSCHÖPFUNG - Mehr als zwei Dutzend Ökostromerzeuger haben Verfassungsbeschwerde gegen die Erlösabschöpfung eingelegt, die zur Mitfinanzierung der hohen Energiekosten eingeführt wurde. Es handle sich um eine "unzulässige Sonderabgabe", monieren die Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Abschöpfung verletze die Berufsfreiheit und Eigentumsgarantie der betroffenen Unternehmen. "Während Steuern nur auf Gewinne anfallen - also auf die Differenz zwischen realen Einnahmen und Ausgaben -, schöpft der Gesetzgeber bei Stromerzeugern fiktive Einnahmen ohne Rücksicht auf die Ausgaben ab. Dieser Eingriff ist finanzpolitisch einmalig", kritisiert Markus Adam, Chefjurist des Ökostromanbieters Lichtblick. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 01:57 ET (05:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.