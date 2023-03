DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Prognose 2023: 3U stellt die Weichen für weiteres Wachstum

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta/14.03.2023/07:00) - * Organisches Umsatzwachstum der fortgeführten Aktivitäten von mehr als zehn Prozent geplant * Umfangreiche finanzielle Mittel für externes Wachstum * Expansion in allen drei Segmenten

Der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat die Umsatz- und Ergebnisplanung 2023 für die nach der erfolgreichen Veräußerung des Teilkonzerns der weclapp SE fortgeführten Aktivitäten abgeschlossen.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein prozentual zweistelliges organisches Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Die Umsatzerlöse sollen organisch auf EUR 55,0 Mio. bis EUR 60,0 Mio. gesteigert werden. Im Geschäftsjahr 2022 lagen die vergleichbaren Umsätze der fortgeführten Bereiche bei rund EUR 50 Mio. Beim EBITDA rechnet der Vorstand angesichts niedrigerer anderer Erträge (insbesondere aus dem Bauträgergeschäft) mit einem Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern unterhalb des Vorjahreswerts, zwischen EUR 6,0 Mio. und EUR 8,0 Mio. Das wird zu einem Konzernergebnis von voraussichtlich zwischen EUR 2,5 Mio. und EUR 3,5 Mio. führen.

Große Wachstumspotenziale in allen drei Segmenten

Alle drei Segmente eröffnen der 3U deutliche Wachstumsperspektiven. Im Segment ITK mit seinem strategischen Fokus auf dem Thema Digitalisierung wird der Umsatz 2023 wegen geringerer Entgelte im Telefoniegeschäft auf dem Niveau des Vorjahrs liegen. Dennoch wird mit einer erneut spürbar verbesserten Rohertragsmarge gerechnet. Das größte Wachstumspotenzial weist dabei das neue Geschäftsfeld Managed Services auf. Hier unterstützt 3U die weitere Digitalisierung des Mittelstands durch umfassende Betreuung der Unternehmens-IT der Kunden.

Für die bestehenden Windparks zur Stromerzeugung im Segment Erneuerbare Energien wurden verbesserte Konditionen bei den Stromlieferverträgen abgeschlossen, die auch bei unterdurchschnittlichem Windertrag ein Umsatzwachstum ermöglichen. Das bereits kommunizierte Repoweringprojekt, das bis 2025 umgesetzt sein soll, eröffnet mittelfristig beträchtliche zusätzliche Ertragspotenziale.

Im Geschäftsjahr 2023 rechnet der Vorstand für das Segment SHK (strategischer Fokus Onlinehandel / E-Commerce) erneut mit zweistelligem Umsatzwachstum. Wachstumsimpulse erwartet 3U hier unter anderem von der Markteinführung eines selbst entwickelten innovativen Heizsystems sowie durch die Erweiterung des Angebots um Elektroprodukte. Auch der weitere Ausbau der Beratungsleistungen und die Fortsetzung des erfolgreichen Online-Marketings sollen zu steigender Nachfrage beitragen. Sowohl die Skalierung als auch weitere Initiativen zur internen Effizienzsteigerung der Prozesse sollen im Segment SHK zu einem leicht höheren, positiven EBITDA und einem verbesserten, wenn auch nach wie vor noch negativen Segmentergebnis führen.

Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG ist überzeugt: "Der 3U Konzern ist angesichts hoher finanzieller Ressourcen und großer Wachstumspotenziale in allen drei Segmenten hervorragend aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir mit substanziellem organischem Wachstum. Wir prüfen aber auch mögliche sich uns bietende externe Wachstumsschritte, um den Wert unserer Beteiligungen nachhaltig zu steigern. Diese Wertsteigerungen können zu gegebener Zeit für unsere Aktionäre erfolgreich realisiert werden - über Weiterverkäufe wie zuletzt bei weclapp oder einen möglichen Börsengang."

Große finanzielle Optionen für externe Wachstumsschritte

Angesichts des Liquiditätszuflusses, insbesondere aus der Veräußerung der Beteiligung weclapp im Geschäftsjahr 2022, verfügt die 3U HOLDING AG mit einem Bestand liquider Mittel von fast EUR 190 Mio. zum 31. Dezember 2022 über beträchtlichen Handlungsspielraum für eine angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg und externe Wachstumsschritte. So stehen dem Unternehmen auch nach der geplanten Ausschüttung der unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und des Beschlusses durch die Hauptversammlung stehenden Dividende von EUR 3,20 noch rund EUR 70 Mio. für wertgenerierende Zukäufe zur Verfügung. Die Möglichkeit von Zukäufen von Unternehmen oder Kundenstämmen in den Segmenten SHK und ITK werden derzeit geprüft.

Daher können die tatsächlichen Geschäftsergebnisse aufgrund von Akquisitionen von Unternehmen oder durch Veräußerung von operativen Einheiten des Konzerns höher oder niedriger ausfallen als hier prognostiziert. Sich hieraus ergebende Effekte sind nur begrenzt planbar.

Inwieweit Auswirkungen des anhaltenden Krieges in der Ukraine oder Unsicherheiten der weltweiten Lieferketten und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Waren negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit haben können, lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersehen.

Der 3U Konzern bleibt seinem Unternehmenszweck der Wertsteigerung im Interesse des Aktionariats und aller Stakeholder sowie seiner Strategie treu, erfolgreiche Geschäftsteile langfristig auszubauen, und sie bei entsprechender Nachfrage zu attraktiven Konditionen zu veräußern.

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)