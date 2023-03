Rapperswil-Jona (ots) -Auch im vergangenen Jahr verzeichnete Hostpoint ein starkes Wachstum. Mit 29,5 Millionen Franken stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr erneut um mehr als 10 Prozent an. Das grosse Highlight im Jahr 2022 war das Erreichen der Marke von einer Million verwalteter Domains.Hostpoint blickt auf ein weiteres starkes Geschäftsjahr 2022 zurück. Der führende Schweizer Webhosting-Provider und Domainregistrar konnte das Wachstum um eindrückliche 10,1 Prozent auf 29,5 Millionen Franken steigern. Damit setzt sich der starke Wachstumstrend der vergangenen Jahre fort. In den letzten drei Jahren lag das prozentuale Umsatzwachstum jeweils über 10 Prozent.Im Jahr 2022 setzte Hostpoint einen starken Fokus auf die Entwicklung und finale Marktvorbereitung des kürzlich lancierten Angebots "E-Mail & Cloud Office", das personalisierte E-Mail-Adressen mit Funktionen des digitalen und mobilen Arbeitens kombiniert (u.a. Drive, Documents, Kalender, Adressbuch).Dank Wachstum im Domaingeschäft zum Meilenstein von einer Million DomainsIm November erreichte Hostpoint als erster Webhosting-Provider hierzulande die "magische" Marke von einer Million verwalteter Domains im Schweizer Markt. Dies ist ein grosser Meilenstein in der Geschichte des Rapperswiler Providers und er unterstreicht die Rolle von Hostpoint als führender Schweizer Domainregistrar. Das Wachstum im Bereich der verwalteten Domains belief sich 2022 insgesamt auf rund 11 Prozent.Auch in den anderen zentralen Geschäftsbereichen wie Webhosting, Managed Flex Server und E-Mail befindet sich Hostpoint weiterhin auf stabilem Wachstumskurs. So hostet Hostpoint beispielsweise inzwischen weit mehr als 100'000 WordPress-Websites sowie rund eine Dreiviertelmillion E-Mail-Adressen.Im Bereich Domainsicherheit ist die Entwicklung der mit dem Sicherheitsstandard DNSSEC signierten .ch-Domains erfreulich. Gemessen an den von der Registerbetreiberin SWITCH per Ende 2022 verzeichneten knapp 1,1 Millionen .ch-Domains mit DNSSEC laufen mehr als 30 Prozent auf DNS-Servern von Hostpoint.Leistungsausbau im Support wird von Kunden geschätztZu Beginn des vergangenen Jahres baute Hostpoint mit dem 7-Tage-Support sein Angebot im Bereich Kundendienst stark aus. Seither können Kunden auch an den Wochenenden kostenlos den Support per Telefon, E-Mail sowie über weitere Kanäle erreichen. Dieses Angebot wird von den Kunden sehr geschätzt, wie Marco Bühler, Head of Customer Care bei Hostpoint, betont:"Wir entwickeln unser Supportangebot laufend weiter. Mit dem Ausbau unseres Telefonsupports auf 7 Tage in der Woche konnten wir ein echtes Kundenbedürfnis abdecken. Die Rückmeldungen der Kunden auf diesen Service-Ausbau waren seither durchwegs positiv."Employer Branding als Antwort auf FachkräftemangelHostpoint beschäftigt inzwischen mehr als 90 Mitarbeitende am Standort Rapperswil. Doch wie für viele IT-Dienstleister ist die Suche nach qualifiziertem Fachpersonal auch für Hostpoint eine Herausforderung. Um auch im personellen Bereich mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt halten zu können, wird insbesondere in den Bereichen System Engineering und Softwareentwicklung fortlaufend Personal gesucht. Deshalb investierte Hostpoint im Jahr 2022 stark in den Bereich Employer Branding und führte unter anderem ein komplett überarbeitetes Arbeitsmodell ein, das den Mitarbeitenden weitreichende Freiheiten in Bezug auf die Wahl des Arbeitsorts und die Einteilung der Arbeitszeiten gewährt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mauro LandoltHead of CommunicationHostpoint AGNeue Jonastrasse 608640 Rapperswil-Jona Schweiz E-Mail: media@hostpoint.chOriginal-Content von: Hostpoint AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055584/100904315