Hamburg, 14. März 2023. Die Nordex Group hat von einer durch die e-wikom GmbH betreuten Projektgesellschaft einen Auftrag für die Lieferung und Errichtung von neun Turbinen mit insgesamt 50,4 MW für den Windpark Ostprignitz in Brandenburg erhalten. Auch die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über 20 Jahre sind Bestandteil des Auftrags. Die Nordex Group liefert Anfang 2024 acht Turbinen des Typs N149/5.X sowie eine Anlage des Typs N133/4800 je auf 164 Meter Nabenhöhe. Die Turbinen im Windpark Ostprignitz werden in einer Reihe parallel zur Berlin-Hamburg Autobahn A24 nahe dem Autobahnkreuz Wittstock Dosse errichtet. Neben einem Schattenwurf- und Fledermausabschaltmodul werden die Anlagen auch mit der Nordex-Option "IDD Blade" zur Eiserkennung auf den Rotorblättern ausgestattet. "Wir freuen uns sehr, nach einer intensiven Entwicklungszeit auch im aktuell sehr dynamischen Marktumfeld, einen weiteren großen Windpark in Brandenburg mit Nordex realisieren zu können und die erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Unternehmen weiter fortzusetzen", kommentiert Denis Kühn, Geschäftsführer der e-wikom. "Unser Dank geht an e-wikom für ihr wiederholt in uns gesetztes Vertrauen. Auch dank dieses Projekts nimmt der Ausbau der Windenergie in Deutschland nach und nach an Fahrt auf. Mit dem am 1. Februar 2023 in Kraft getreten Wind-an-Land-Gesetz hoffen wir und unsere Kunden nun, dass es den Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller voranbringen wird als bisher," sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group. Nach der Inbetriebnahme Ende 2024 sollen die Turbinen jährlich rund 125 GWh sauberen Strom in Netz speisen. Das entspricht dem Verbrauch von knapp 32.000 Vier-Personen-Haushalten. Über e-wikom GmbH Als Tochter eines mittelständischen Energieversorgers verbindet die e-wikom GmbH, Berlin, eine mehr als 100-jährige Tradition mit der erneuerbaren Energiegewinnung und Versorgung durch regionalfördernde, dezentrale Energiesysteme. Die Firmengruppe bildet die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung und Finanzierung bis hin zum Bau und der langfristigen Betriebsführung von erneuerbaren Energieanlagen aus einer Hand ab. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

fzander@nordex-online.com Ansprechpartner e-wikom GmbH:

Denis Kühn, Geschäftsführer

Telefon: +49 (0)30 / 84711511

denis.kuehn@e-wikom.de

e-wikom GmbH

Poststraße 4/5

10178 Berlin



