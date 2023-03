DJ Flughafen Frankfurt auch im Februar mit starkem Passagierzuwachs

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt sind im Februar erneut kräftig gestiegen. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, nutzten rund 3,4 Millionen Fluggäste im vergangenen Monat das Rhein-Main-Drehkreuz. Das ist ein Zuwachs um 60,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Ohne die Auswirkungen aus dem Streiktag im öffentlichen Dienst und dem IT-Vorfall bei der Lufthansa hätte das Wachstum bei rund 69 Prozent gelegen, so Fraport. Das Verkehrsaufkommen lag aber immer noch 25 Prozent unter dem Wert von Februar 2019, vor Beginn der Pandemie.

Das Cargo-Aufkommen blieb dagegen rückläufig und lag um 11,0 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2022. Als Ursachen nannte Fraport die wirtschaftliche Abkühlung und den eingestellte Russland-Verkehr.

Auch Fraports internationales Portfolio wuchs an allen Standorten weiter. So verzeichnete Fraport beispielsweise an den 14 griechischen Regionalflughäfen ein Plus von 42,5 Prozent und im türkischen Antalya von 37,5 Prozent. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 70,2 Prozent mehr Fluggäste, während das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre nur geringfügig um 2,9 Prozent zulegte.

