DJ VW investiert verstärkt in E-Mobilität und Digitalisierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden Jahren verstärkt Finanzmittel in die Bereiche Elektrifizierung und Digitalisierung stecken. Zwischen 2023 und 2027 sollen insgesamt 180 Milliarden Euro weltweit investiert werden, wie der DAX-Konzern anlässlich seiner Jahrespressekonferenz mitteilte. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) davon sollen für Elektrifizierung und Digitalisierung ausgegeben werden. In der vergangenen Fünfjahresplanung waren es noch 56 Prozent.

Ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Gesamtinvestitionen sind die bis zu 15 Milliarden Euro für den Aufbau von Zellfabriken der VW-Batterietochter Powerco und Vorleistungen für deren Rohstoffsicherung.

Die Eckdaten des Konzerns für das abgelaufene Jahr und einen Ausblick für 2023 hatte Volkswagen bereits am 3. März veröffentlicht. Obwohl die Auslieferungszahlen insgesamt um 7 Prozent auf 8,3 Millionen Fahrzeuge zurückgingen, steigerte VW den Umsatz um 12 Prozent auf 279 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um 13 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro, die operative Marge verbesserte sich entsprechend leicht auf 8,1 von 8,0 Prozent leicht.

Im Jahr 2023 wollen die Wolfsburger die Fahrzeugauslieferungen deutlich steigern und peilen eine Marge im Bereich des Vorjahres an.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.