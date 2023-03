Die aktuell längste Serie: Twitter mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.64%) - die längste Serie dieses Jahr: Hugo Boss 11 Tage (Performance: 10.62%). Tagesgewinner war am Montag Uniper mit 12,41% auf 3,57 (550% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,76% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 18 im BSN Watchlist) vor Vapiano mit 11,06% auf 0,05 (27% Vol.; 1W 0,00%) und Coinbase Global mit 10,72% auf 59,17 (158% Vol.; 1W -5,74%). Die Tagesverlierer: Stratasys mit -9,89% auf 13,51 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Credit Suisse mit -9,58% auf 2,26 (308% Vol.; 1W -18,11%), UBS mit -7,66% auf 17,71 (305% Vol.; 1W -14,61%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (19378,27 Mio.), Microsoft (16931,24) und Advanced ...

Den vollständigen Artikel lesen ...