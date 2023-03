DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in Kalifornien wird die US-Notenbank die bisherige Überwachung und Regulierung des Geldhauses unter die Lupe nehmen. "Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank verlangen nach einer sorgfältigen, transparenten und raschen Untersuchung durch die Federal Reserve", erklärte Fed-Chef Jerome Powell am Montag. Der Fed-Vizevorsitzende Michael Barr wird die Untersuchung leiten und soll am 1. Mai einen Bericht veröffentlichen. Die US-Behörden hatten die Silicon Valley Bank am Freitag dichtgemacht. Die vor allem im Technologiesektor aktive Bank war in eine dramatische Schieflage geraten, als Kunden in großem Umfang ihre Einlagen abziehen wollten und die SVB unter großem Verlust Wertpapiere verkaufen musste. Der Zusammenbruch der Bank hat für Turbulenzen auch in Europa gesorgt, mehrere Banken erlitten einen Einbruch ihrer Aktienkurse. Regierungen beeilten sich zu versichern, dass keine größere Gefahr für die Finanzstabilität bestehe. US-Präsident Joe Biden hat am Montag betont, dass das US-Bankensystem sicher sei. Er verwies auf die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Folgen des Zusammenbruchs der SVB zu begrenzen und das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken. Indes fordern einige Abgeordnete, die Vorschriften für mittelgroße Banken zu überprüfen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit

Verkehrsgewerkschaft EVG (bis 15.3.)

- DE/Teamviewer AG, Geschäftsbericht

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher zuvor: -12.900 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,7% - US 13:30 Realeinkommen Februar 13:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,6% gg Vj 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.963,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.864,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 11.959,25 +0,2% Nikkei-225 27.222,04 -2,2% Schanghai-Composite 3.257,16 -0,4% Hang-Seng-Index 19.338,74 -1,8% +/- Ticks Bund -Future 136,10 -5 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 14.959,47 -3,0% DAX-Future 14.962,00 -2,3% XDAX 14.955,99 -2,3% MDAX 27.232,34 -2,7% TecDAX 3.196,81 -1,8% EuroStoxx50 4.096,54 -3,1% Stoxx50 3.773,00 -2,1% Dow-Jones 31.819,14 -0,3% S&P-500-Index 3.855,76 -0,2% Nasdaq-Comp. 11.188,84 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,29% +250

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart wird der DAX am Dienstagmorgen zunächst leicht erholt nahe der Marke von 15.000 Punkten erwartet. Die Nervosität an den Märkten ist angesichts der Unsicherheiten und Befürchtungen über das Ausmaß der Probleme im US-Bankensektor groß. Die Frage bleibt, ob die US-Regulierer mit ihrem schnellen und beherzten Eingreifen eine Ansteckung auf andere Banken verhindern und so das Vertrauen in die funktionierenden Märkte stärken konnten. Denn wiederholt sich das bei der SVB geschehene, dass Investoren in Scharen ihr Geld bei einer Bank abziehen, könnte ein Flächenbrand starten den es so schnell nicht zu löschen gelingen dürfte. Doch davon scheint die aktuelle Lage weit entfernt zu sein. Wegen der US-Sommerzeit bereits um 13.30 Uhr MEZ stehen die Verbraucherpreise aus den USA auf der Agenda. Am Donnerstag steht dann die Sitzung der Europäischen Notenbank (EZB) auf dem Kalender, hier wurde lange Zeit mit einem Schritt um 50 Basispunkte gerechnet, doch mehrten sich nun die Stimmen, die mit einem kleinen Zinsschritt rechnen. Am Freitag folgt dann noch der Große Verfall am Terminmarkt, der für einen weiteren Vola-Spike sorgen könnte. Und über allem thront die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

Rückblick: Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) ließ die Anleger vorsichtig agieren. Der US-Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC hat die angeschlagene Bank übernommen und die Einlagen garantiert. Vergleiche mit der Finanzkrise 2008 sind laut der DWS zunächst nicht angebracht. Im Bankensektor (-5,8%) ging es für Commerzbank 12,7 Prozent nach unten, Deutsche Bank verloren 4,9 Prozent. "Die Banken sind stark gestiegen", so ein Marktteilnehmer. Der Markt habe damit die steigenden Zinsen eingepreist. "Die negativen Nebeneffekte wie potenzielle Ausfälle hat der Markt dabei vernachlässigt", so der Teilnehmer. Die Aktien der Credit Suisse (-9,6%) fielen auf ein weiteres Allzeittief. Auslöser für die jüngste Talfahrt war die Verschiebung des Geschäftsberichts für 2022 aufgrund einer Nachfrage durch die US-Börsenaufsicht SEC. In dem sehr schwachen Gesamtmarkt hielten sich Biotechaktien vergleichsweise gut. Stützend wirkte Konsolidierungsfantasie: So hat Sanofi (-1,7%) den Kauf des US-Biopharmaunternehmens Provention Bio für rund 2,9 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Der US-Pharmakonzern Pfizer verstärkt sein Onkologie-Portfolio mit der Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen für 43 Milliarden Dollar. Morphosys gewannen 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Verluste - Porsche legte Zahlen vor, die Aktie schloss 3,9 Prozent im Minus. Die 2022er-Zahlen liegen alles in allem einen Touch unter den Erwartungen, wie ein Händler sagte. Deutsche Post hielten sich ordentlich mit Abgaben von 1,3 Prozent. "Damit reagiert die Aktie zunächst einmal positiv darauf, dass es keinen Streik gibt", so ein Marktteilnehmer. Lufthansa (-5,7%) litten unter den Streiks an mehreren Flughäfen. Keinen stärkeren Impuls auf die SAP-Aktien (-3%) lieferte der Verkauf von Qualtrics. Synlab haussierten mit Aufschlägen von 34,6 Prozent auf 9,47 Euro. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Finanzinvestor Cinven Interesse an der Übernahme von 100 Prozent der Anteile bekundet. Klöckner gewannen 4,1 Prozent auf 9,90 Euro. Ankeraktionär Swoctem will die Beteiligung an dem Stahlhändler auf über 30 Prozent ausbauen und bietet 9,75 Euro je Anteilsschein.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe sich nach Xetra-Schluss keine handelbare Nachricht zu Einzeltiteln finden lassen, sagte eine Händlerin von Lang & Schwarz. Daher habe sich auch kein Wert auffällig gezeigt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Angesichts des Hauptthemas, dem Kollaps der SVB Bank, sprachen Händler von einer hohen Nervosität am Markt - abzulesen an der ausgeprägten Volatilität. Letztlich sorgten eingeleitete Maßnahmen für etwas Beruhigung und Schlusskursen klar über Tagestief, weil die Regulierungsbehörden die Auswirkungen im Bankensektor begrenzen wollen. Sogar US-Präsident Joe Biden schaltete sich ein und betonte die Sicherheit des US-Bankensystems. Der US-Bankensektor stellte mit einem Abschlag von 7 Prozent das klare Branchenschlusslicht - vor allem die Kurse kleinere Reginonalbanken brachen ein. Goldman Sachs und JPM gaben um 3,7 bzw. 1,8 Prozent nach. Die Titel einiger kleinerer Institute stürzten dramatisch ab, so brachen etwa Western Alliance um 47 Prozent, Pacwest Bancorp um 21 Prozent, First Republic Bank um 62 Prozent und Metropolitan Bank um 43,8 Prozent ab. Boeing (+0,1%) steht vor einem Großauftrag aus Saudi-Arabien. Pfizer legten um 1,9 Prozent zu. Der Pharmakonzern übernimmt Seagen (+14,5%). Sanofi schluckt Provention Bio, der Kurs rückten um knapp 260 Prozent vor.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,94 -64,7 4,59 -47,7 5 Jahre 3,65 -31,0 3,96 -34,6 7 Jahre 3,63 -23,1 3,86 -33,6 10 Jahre 3,53 -17,3 3,70 -34,9 30 Jahre 3,68 -2,8 3,71 -29,0

Händler sprachen von Flucht in vermeintliche Sicherheit, aber auch vom Auspreisen von Zinserhöhungsspekulationen. Denn die Krise im Bankensektor dürfte die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus ausbremsen, hieß es. Goldman Sachs ging nicht mehr davon aus, dass die Fed die Zinsen auf ihrer März-Sitzung erhöhen werde.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0699 -0,3% 1,0727 1,0731 -0,1% EUR/JPY 142,90 -0,0% 142,90 143,01 +1,8% EUR/CHF 0,9772 -0,1% 1,0965 0,9774 -1,3% EUR/GBP 0,8796 -0,1% 0,8808 0,8832 -0,6% USD/JPY 133,58 +0,3% 133,22 133,29 +1,9% GBP/USD 1,2164 -0,1% 1,2179 1,2150 +0,6% USD/CNH 6,8696 +0,3% 6,8514 6,8452 -0,8% Bitcoin BTC/USD 24.530,83 +1,0% 24.283,65 24.222,32 +47,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den massiv nachgebenden Marktzinsen sank der Dollar-Index um 0,9 Prozent und schwächte sich gegenüber den wichtigsten Währungen ab, da die Maßnahmen der Fed zur Stützung des Bankensystems Fragen zum Tempo künftiger Zinserhöhungen aufwarfen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,04 74,91 -1,2% -0,87 -7,8% Brent/ICE 79,96 83,89 -4,7% -3,93 n.def. YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gerieten 2,9 Prozent unter Druck. Mit der Krise um die SVB Bank und der Sorge um Ansteckungsgefahren im Bankensystems waren riskante Anlagen wie Erdöl nicht gefragt. Die Nachfrage dürfte bei einer Bankenkrise leiden, weil die Konjunktur abgewürgt werden könnte, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,83 1.910,10 -0,2% -3,27 +4,6% Silber (Spot) 21,77 21,78 -0,0% -0,00 -9,2% Platin (Spot) 996,50 999,68 -0,3% -3,18 -6,7% Kupfer-Future 4,04 4,07 -0,8% -0,03 +6,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Marktzinsen und die Dollar-Schwäche trieben den Goldpreis um 1,6 Prozent nach oben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag eröffnet einem Bericht der "New York Times" (NYT) zufolge zwei Verfahren gegen Vertreter Russlands wegen mutmaßlicher Verbrechen in der Ukraine.

CORONA-PANDEMIE

Nach der Aufhebung nahezu aller Corona-Regeln in China soll nun auch der Großteil der Visa-Einschränkungen für Ausländer fallen.

AUSTRALIEN / USA

Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen. Außerdem wollen Australien, die USA und Großbritannien zusammen eine neue Generation von atomar betriebenen U-Booten entwickeln, wie ein US-Regierungsvertreter am Montag sagte.

FRAPORT

Der Flughafenbetreiber hat im vergangenen Jahr dank der weiteren Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Krise Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert und seine Prognosen übertroffen. Für das laufende Jahr 2023 stellt der MDAX-Konzern weiteres Wachstum in Aussicht. Auf die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen können die Aktionäre aber noch nicht hoffen - vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie erwartet der Vorstand, auch für 2023 keine Ausschüttung. Für das Gesamtjahr wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Fraport AG, Frankfurt . BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21 Umsatz 3.194 +49% 3.141 +47% 2.143 EBITDA 1.030 +36% 985 +30% 757 EBIT 565 +80% 525 +67% 314 Ergebnis nach Steuern 167 +81% -100% 92 Ergebnis nach Steuern/Dritten 132 +60% 94 +13% 83 Ergebnis je Aktie 1,43 +59% 1,00 +11% 0,90

FRAPORT

Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt sind im Februar erneut kräftig gestiegen. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, nutzten rund 3,4 Millionen Fluggäste im vergangenen Monat das Rhein-Main-Drehkreuz. Das ist ein Zuwachs um 60,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Ohne die Auswirkungen aus dem Streiktag im öffentlichen Dienst und dem IT-Vorfall bei der Lufthansa hätte das Wachstum bei rund 69 Prozent gelegen, so Fraport. Das Verkehrsaufkommen lag aber immer noch 25 Prozent unter dem Wert von Februar 2019, vor Beginn der Pandemie.

WACKER CHEMIE

will nach Gewinnsteigerungen für 2022 eine deutlich höhere Dividende ausschütten. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Münchener Chemiekonzern mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinnen. Bereits im Januar und Februar habe sich die Entwicklung in sinkender Nachfrage "in einer Reihe von Abnehmerbranchen" bemerkbar gemacht. Die Mittelfristziele für 2030 bestätigte der Konzern, er will aber im Jahresdurchschnitt etwas schneller wachsen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre für 2022 eine Dividende von 12,00 Euro je Aktie bekommen, nach 8,00 Euro ein Jahr zuvor und 2,00 Euro je Aktie im Jahr 2020.

TOTALENERGIES

hat einen weiteren Schritt bei seinem Rückzug aus dem Russland-Geschäft bekanntgegeben. Das Unternehmen gab am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Verkauf seiner Anteile an einer großen Fabrik für Motorenöle und Industrieschmierstoffe in der südwestlich von Moskau gelegenen Region Kaluga bekannt.

BOEING

steht vor einem Großauftrag aus Saudi-Arabien. Zwei saudische Airlines seien kurz davor, insgesamt 78 Maschinen des Typs 787 Dreamliner bei Boeing zu bestellen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Hinzu käme eine Option über 40 weitere Flugzeuge.

UNITED AIRLINES

Die Fluggesellschaft hat vor schwächeren Reisetrends im Januar und Februar gewarnt und ihre Prognose für den Umsatz pro verfügbarer Sitzmeile gesenkt. Für das erste Quartal stellt die Fluggesellschaft angesichts der gestiegenen Ölpreise und Crack-Spreads zudem einen bereinigten Verlust pro Aktie zwischen 60 US-Cent und 1 US-Dollar in Aussicht. Die von Factset befragten Analysten prognostizieren derzeit einen bereinigten Gewinn pro Aktie für das erste Quartal von 64 Cent.

