Kompakte und programmierbare Modullösungen sorgen für sichere und vorzertifizierte Mobilnetzkonnektivität für IoT-Geräte und Gateways, die die Kosten, Risiken und Entwicklungszeiten drastisch reduzieren

Digi International, (NASDAQ: DGII), ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (IoT), erweiterte heute die Produktfamilie Digi XBee3 Global Cellular mit der Enthüllung von Digi XBee 3 Cellular LTE Cat 1 und Digi XBee 3 Cellular LTE-M/NB-IoT, intelligenten Modems für den globalen Einsatz. Die neuen Module bieten die Leistungskraft und Flexibilität des bekannten Digi XBee Ökosystems vorzertifiziert für den globalen Mobilnetzeinsatz, um die Entwicklungszeiten zu verkürzen und die mit Carrier-Zertifizierungsverfahren verbundenen Kosten zu beseitigen.

Die jüngsten Mitglieder der Digi XBee Global Cellular-Produktfamilie sind zuverlässige, kompakte Lösungen mit BLE- und Endgerät-Carrier-Zertifizierungen, die weltweit nutzbar und mit GNSS-Positionierung (Global Navigation Satellite System) ausgestattet sind. Es sind vereinfachte und zukunftsfähige Lösungen für Entwickler und Erstausrüster (OEM), die zuverlässige Mobilfunkkonnektivität für das Internet der Dinge (IoT) zu ihren Geräten oder IoT-Gateways hinzufügen möchten. Mit vorintegrierten Zertifizierungen unterstützt die XBee 3 Global-Produktfamilie LTE Cat 1, LTE-M und NB-IoT-Netzwerke mit 2G/3G-Rückfall für Anwendungen, die zuverlässige Mobilnetzkonnektivität an einem beliebigen Ort der Welt erfordern. Die Lösungen unterstützen stromsparende Anwendungen, wie etwa Zähler, intelligente Sensoren und andere feste Anlagen, die geringe Datenmengen versenden.

Die intelligente Modemfamilie Digi XBee Global Cellular ist für die Aufstellung, Verwaltung und Überwachung mit dem Digi Remote Manager (Digi RM) konzipiert. Darüber hinaus unterstützt sie MicroPython-Programmierung, Bluetooth, GNSS-Positionierung für die Geolokalisierung und Digi TrustFence-Sicherheit.

"Unsere Produktfamilie Digi XBee 3 Global Cellular erweitert das XBee-Ökosystem von RF-Modulen, Gateways, Adaptern und Software. Damit erhalten Erstausrüster Zugang zu den kleinsten vorzertifizierten Modems für Mobilfunknetze, die ihnen erhebliche Mengen an Entwicklungszeit und Geld sparen", erklärte Steve Ericson, Vice President und General Manager der Abteilung OEM Solutions bei Digi. "Vorzertifizierung sorgt zusammen mit der Integration fortschrittlicher Software und Sicherheit und einer umfassenden Reihe von Tools für kurze Markteinführungszeiten."

Digi XBee 3 Global Cellular Cat 1

Das Smart Modem XBee 3 Cat 1 wurde für Anwendungen konzipiert, die einen höheren Durchsatz erfordern, und bietet den Kunden eine einzige SKU für den Einsatz von Mobilfunkprodukten überall auf der Welt. Es beinhaltet auch eine 2G/3G-Rückfalloption für die Nutzung in Regionen und Ländern, wo Cat 1 nicht verfügbar ist.

Digi XBee 3 Global Cellular LTE-M/NB-IoT

Digi XBee 3 LTE-M/NB-IoT-Module bieten stromsparende Mobilnetzkonnektivität und sind für Anwendungen vorgesehen, die Daten von Geräten am Netzwerkrand erfassen müssen. Sie unterstützen höhere Datenmengen, niedrigere Latenzzeiten und Sendemastübergabe und sind damit ideal für Mobilanwendungen und Produktverfolgung.

Mit den niedrigsten verfügbaren Stromverbrauchs- und Datenübertragungsraten ist das NB-IoT ideal für akkubetriebene und passive Geräte, die intermittierend geringe Datenmengen übertragen.

Alle Smart Modems der XBee Cellular-Lösungsfamilie bieten MicroPython Programmierressourcen, um direktes kundenspezifisches Scripting zu ermöglichen, 2G/3G-Rückfall, um Konnektivität sicherzustellen, GNSS für präzise Lokalisierungsdienste, OTA-Firmware-Updates und Zugriff auf Digi Remote Manager für Over-the-Air-Software-Updates und Überwachung. Mit eingebauter Digi TrustFence-Sicherheit, Identitäts- und Datenschutzmerkmalen können die Kunden mehr als 175 Kontrollfunktionen in Anspruch nehmen, um neue und entstehende Cyberbedrohungen abzuwehren. Die Digi XBee Mobile App und Digi XBee Studio-Tool-Suite vereinfachen die Einrichtung, Konfiguration und Prüfung. Digi XBee Datenpläne stehen für eine breite Vielfalt an Mobilnetzkonnektivitätsanforderungen ebenfalls zur Verfügung.

Die Lösungsfamilie Digi XBee 3 Global Cellular ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee/cellular-modems.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein führender globaler Anbieter von Konnektivitätsprodukten, Services und Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu schaffen und entscheidend wichtige Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Niveau an Sicherheit und Zuverlässigkeit einzusetzen und zu verwalten. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat Digi seine Kunden dabei unterstützt, mehr als 100 Millionen Dinge zu vernetzen und die Zahlen steigen weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.digi.com.

