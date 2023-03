Der Software- und IT-Dienstleister strebt nach seiner Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Halbjahr 2022/23 weitere Verbesserungen an.Zürich - Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix strebt nach seiner Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Halbjahr 2022/23 weitere Verbesserungen an. Bereits Ende Januar hatte das Unternehmen über die Geschäftsentwicklung vorinformiert. Nun wurde in einer Mitteilung vom Dienstag das endgültige Ergebnis veröffentlicht. Beim Umsatz gab es keine Änderungen zu den ursprünglichen Zahlen.

