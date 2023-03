Die BKW hat 2022 deutlich mehr eingenommen und deutlich mehr verdient. Der Energiekonzern konnte dabei von den Turbulenzen an den Märkten profitieren.Bern - Die BKW hat im vergangenen Jahr deutlich mehr eingenommen und deutlich mehr verdient. Der Energiekonzern konnte dabei von den Turbulenzen an den Märkten profitieren. Die Aktionäre können sich nun über eine deutlich höhere Dividende freuen. Die Gesamtleistung stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent auf 5,20 Milliarden Franken, wie der Berner Stromversorger am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...