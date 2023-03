Quorum deutlich verfehlt - die R-LOGITECH S.A.M. muss für die geplante dreimonatige Anleihe-Laufzeit ihrer Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) zunächst selbst in die Verlängerung. Da bei der Abstimmung ohne Versammlung vom 07. bis 09. März bzgl. der Anleihe-Verlängerung das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens mit einer Beteiligung von nur knapp 10% deutlich verfehlt wurde, lädt die Gesellschaft ihre Anleihegläubiger nun zu einer 2. Anleihegläubigerversammlung (AGV) in Form einer Präsenzversammlung am 29. März 2023 um 11:00 Uhr nach Frankfurt am Main ein. Bei dieser zweiten Versammlung reicht ein Quorum von 25 % des ausstehenden Anleihevolumens zur Beschlussfassung aus. Das ausstehende Anleihevolumen der R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf 187 Mio. Euro, zudem werden 13 Mio. Euro von der Emittentin selbst gehalten.

Neben der Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2018/23 um bis zu drei Monate und einer Erhöhung des Kupons von 8,50 % p.a. auf 10,25 % p.a. während dieses Zeitraums, wird auch über die Vorschläge der SdK Schutzgemeinschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...