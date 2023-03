Die in der Schweiz ansässige CAG International AG muss Abschied von der Wiener Börse nehmen. Das Unternehmen sei von der Wiener Börse informiert worden, dass die Einbeziehung der Namensaktien der CAG International AG in das Wiener MTF der Wiener Börse widerrufen werde. Die Entscheidung sei in Übereinstimmung mit dem Regelwerk des Wiener MTF getroffen worden, wie es heißt. Der letzte Handelstag wird am Donnerstag, 6. April 2023 sein.

