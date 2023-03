DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

14 March 2023

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 13 March 2023 it purchased a total of 190,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 120,000 70,000 Number of ordinary shares purchased EUR1.0200 GBP0.9020 Highest price paid (per ordinary share) Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.0000 GBP0.8830 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.0158 GBP0.8973

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 684,565,229 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,444 1.0200 XDUB 08:17:17 00027462121TRDU1 1,070 1.0200 XDUB 08:17:17 00027462122TRDU1 321 1.0200 XDUB 08:17:17 00027462123TRDU1 1,341 1.0160 XDUB 08:22:23 00027462383TRDU1 1,083 1.0120 XDUB 08:33:23 00027462712TRDU1 236 1.0120 XDUB 08:33:23 00027462714TRDU1 135 1.0120 XDUB 08:33:23 00027462713TRDU1 1,322 1.0100 XDUB 08:46:15 00027463010TRDU1 789 1.0100 XDUB 08:52:32 00027463106TRDU1 557 1.0100 XDUB 08:52:32 00027463107TRDU1 178 1.0100 XDUB 08:52:32 00027463105TRDU1 167 1.0100 XDUB 08:59:29 00027463324TRDU1 1,000 1.0100 XDUB 09:00:13 00027463341TRDU1 731 1.0040 XDUB 09:04:32 00027463402TRDU1 692 1.0040 XDUB 09:04:32 00027463406TRDU1 685 1.0040 XDUB 09:04:32 00027463404TRDU1 657 1.0040 XDUB 09:04:32 00027463405TRDU1 607 1.0040 XDUB 09:04:32 00027463400TRDU1 547 1.0040 XDUB 09:04:32 00027463401TRDU1 321 1.0040 XDUB 09:04:32 00027463403TRDU1 1,325 1.0040 XDUB 09:21:07 00027463659TRDU1 1,280 1.0040 XDUB 09:21:07 00027463660TRDU1 266 1.0000 XDUB 09:30:36 00027463893TRDU1 1,258 1.0000 XDUB 09:31:36 00027463908TRDU1 1,039 1.0000 XDUB 09:31:36 00027463909TRDU1 1,510 1.0000 XDUB 09:52:18 00027464316TRDU1 1,529 1.0020 XDUB 09:59:48 00027464379TRDU1 1,319 1.0020 XDUB 10:07:52 00027464434TRDU1 1,318 1.0000 XDUB 10:12:14 00027464446TRDU1 773 1.0000 XDUB 10:12:14 00027464447TRDU1 1,271 1.0000 XDUB 10:12:19 00027464448TRDU1 271 1.0000 XDUB 10:14:18 00027464457TRDU1 1,053 1.0180 XDUB 11:42:46 00027465186TRDU1 990 1.0180 XDUB 11:42:46 00027465187TRDU1 215 1.0180 XDUB 11:42:46 00027465185TRDU1 1,774 1.0180 XDUB 11:42:48 00027465194TRDU1 4,128 1.0180 XDUB 11:43:03 00027465196TRDU1 1,774 1.0180 XDUB 11:43:03 00027465195TRDU1 1,174 1.0180 XDUB 11:43:03 00027465200TRDU1 1,003 1.0180 XDUB 11:43:03 00027465201TRDU1 960 1.0180 XDUB 11:43:03 00027465197TRDU1 814 1.0180 XDUB 11:43:03 00027465198TRDU1 600 1.0180 XDUB 11:43:03 00027465199TRDU1 402 1.0180 XDUB 11:43:04 00027465204TRDU1 287 1.0180 XDUB 11:43:04 00027465203TRDU1 82 1.0180 XDUB 11:43:04 00027465202TRDU1 1,886 1.0140 XDUB 11:44:59 00027465221TRDU1 2,546 1.0160 XDUB 12:08:42 00027465387TRDU1 1,475 1.0160 XDUB 12:08:42 00027465386TRDU1 1,300 1.0160 XDUB 12:08:42 00027465388TRDU1 1,327 1.0200 XDUB 12:36:27 00027465570TRDU1 2,675 1.0180 XDUB 12:39:23 00027465581TRDU1 1,361 1.0180 XDUB 12:39:23 00027465582TRDU1 3,798 1.0180 XDUB 13:22:32 00027465819TRDU1 1,304 1.0180 XDUB 13:22:32 00027465817TRDU1 1,299 1.0180 XDUB 13:22:32 00027465818TRDU1 1,295 1.0180 XDUB 13:22:32 00027465820TRDU1 128 1.0120 XDUB 13:41:49 00027466013TRDU1 595 1.0120 XDUB 13:42:35 00027466018TRDU1 1,373 1.0120 XDUB 13:45:01 00027466034TRDU1 6,437 1.0180 XDUB 14:53:13 00027467033TRDU1 3,549 1.0180 XDUB 14:53:13 00027467031TRDU1 1,725 1.0180 XDUB 14:53:13 00027467026TRDU1 1,185 1.0180 XDUB 14:53:13 00027467030TRDU1 983 1.0180 XDUB 14:53:13 00027467028TRDU1 983 1.0180 XDUB 14:53:13 00027467032TRDU1 983 1.0180 XDUB 14:53:16 00027467034TRDU1 416 1.0180 XDUB 14:55:53 00027467126TRDU1 68 1.0180 XDUB 15:45:18 00027468473TRDU1 22 1.0180 XDUB 15:45:18 00027468472TRDU1 179 1.0180 XDUB 16:03:18 00027469020TRDU1 1,993 1.0200 XDUB 16:10:55 00027469279TRDU1 1,993 1.0200 XDUB 16:10:55 00027469283TRDU1 1,391 1.0200 XDUB 16:10:55 00027469282TRDU1 1,387 1.0200 XDUB 16:10:55 00027469281TRDU1 1,344 1.0200 XDUB 16:10:55 00027469284TRDU1 718 1.0200 XDUB 16:10:55 00027469285TRDU1 42 1.0200 XDUB 16:10:55 00027469280TRDU1 787 1.0200 XDUB 16:10:56 00027469292TRDU1 488 1.0200 XDUB 16:10:56 00027469291TRDU1 1,993 1.0200 XDUB 16:11:12 00027469296TRDU1 2,409 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469324TRDU1 1,993 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469331TRDU1 1,993 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469332TRDU1 1,993 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469336TRDU1 1,993 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469341TRDU1 1,359 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469337TRDU1 956 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469322TRDU1 943 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469323TRDU1 94 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469321TRDU1 72 1.0200 XDUB 16:11:30 00027469333TRDU1 990 1.0200 XDUB 16:11:31 00027469346TRDU1 971 1.0200 XDUB 16:13:05 00027469400TRDU1 801 1.0200 XDUB 16:15:27 00027469492TRDU1 1,286 1.0200 XDUB 16:17:20 00027469583TRDU1 1,270 1.0200 XDUB 16:20:05 00027469667TRDU1 1,266 1.0200 XDUB 16:21:25 00027469720TRDU1 1,435 1.0200 XDUB 16:23:04 00027469771TRDU1 802 1.0200 XDUB 16:24:21 00027469815TRDU1 1,425 1.0200 XDUB 16:25:13 00027469864TRDU1 1,009 1.0200 XDUB 16:26:23 00027469900TRDU1 337 1.0200 XDUB 16:26:23 00027469901TRDU1 801 1.0200 XDUB 16:27:36 00027469967TRDU1 476 1.0200 XDUB 16:27:36 00027469968TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (STG) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,093 0.898 XLON 08:22:23 00027462384TRDU1 210 0.896 XLON 08:22:23 00027462385TRDU1 81 0.896 XLON 08:22:23 00027462386TRDU1 1,165 0.895 XLON 08:39:04 00027462833TRDU1 1,030 0.895 XLON 08:46:58 00027463023TRDU1 262 0.895 XLON 08:46:58 00027463024TRDU1 1,134 0.889 XLON 09:04:32 00027463399TRDU1 296 0.889 XLON 09:04:54 00027463421TRDU1 766 0.889 XLON 09:10:42 00027463511TRDU1 248 0.889 XLON 09:10:42 00027463510TRDU1 92 0.889 XLON 09:10:42 00027463509TRDU1 1,000 0.889 XLON 09:21:07 00027463658TRDU1 98 0.889 XLON 09:21:07 00027463661TRDU1 960 0.889 XLON 09:25:01 00027463737TRDU1 233 0.889 XLON 09:25:01 00027463736TRDU1 1,094 0.885 XLON 09:29:41 00027463880TRDU1 1,117 0.883 XLON 09:43:40 00027464185TRDU1 1,257 0.887 XLON 09:53:07 00027464323TRDU1 1,280 0.887 XLON 10:04:36 00027464403TRDU1 1,000 0.888 XLON 10:16:30 00027464482TRDU1 106 0.888 XLON 10:16:30 00027464483TRDU1 5,363 0.897 XLON 11:44:59 00027465219TRDU1 2,611 0.897 XLON 11:44:59 00027465222TRDU1 1,172 0.895 XLON 11:44:59 00027465223TRDU1 1,000 0.892 XLON 11:44:59 00027465224TRDU1 419 0.897 XLON 11:44:59 00027465220TRDU1 2,278 0.898 XLON 12:08:42 00027465385TRDU1 1,159 0.898 XLON 12:08:42 00027465384TRDU1 3,008 0.900 XLON 13:07:19 00027465758TRDU1 271 0.900 XLON 13:07:19 00027465757TRDU1 1,172 0.900 XLON 13:11:08 00027465769TRDU1 1,144 0.900 XLON 13:22:32 00027465816TRDU1 103 0.900 XLON 13:22:32 00027465815TRDU1 1,602 0.898 XLON 13:29:14 00027465858TRDU1 756 0.898 XLON 13:29:14 00027465856TRDU1 613 0.898 XLON 13:29:14 00027465855TRDU1 244 0.898 XLON 13:29:14 00027465857TRDU1 1,261 0.897 XLON 13:51:32 00027466137TRDU1 2,602 0.902 XLON 14:52:45 00027467014TRDU1 744 0.902 XLON 14:52:45 00027467013TRDU1 6,150 0.902 XLON 14:53:13 00027467021TRDU1 1,158 0.901 XLON 14:53:13 00027467023TRDU1 770 0.901 XLON 14:53:13 00027467022TRDU1 667 0.899 XLON 14:53:13 00027467027TRDU1 413 0.901 XLON 14:53:13 00027467024TRDU1 316 0.899 XLON 14:53:13 00027467025TRDU1 198 0.899 XLON 14:53:13 00027467029TRDU1 1,180 0.900 XLON 15:23:26 00027467827TRDU1 1,172 0.900 XLON 15:23:26 00027467826TRDU1 10 0.900 XLON 15:23:26 00027467825TRDU1 1,236 0.900 XLON 15:27:31 00027467910TRDU1 599 0.900 XLON 15:34:18 00027468046TRDU1 513 0.900 XLON 15:34:18 00027468047TRDU1 873 0.900 XLON 15:40:27 00027468312TRDU1 687 0.900 XLON 15:45:18 00027468469TRDU1 313 0.900 XLON 15:45:18 00027468468TRDU1 286 0.900 XLON 15:45:18 00027468471TRDU1 15 0.900 XLON 15:45:18 00027468470TRDU1 1,129 0.900 XLON 15:52:27 00027468606TRDU1 1,192 0.900 XLON 15:58:07 00027468801TRDU1 1,099 0.900 XLON 16:04:06 00027469049TRDU1 8 0.900 XLON 16:04:06 00027469048TRDU1 987 0.900 XLON 16:09:04 00027469212TRDU1 216 0.900 XLON 16:09:04 00027469211TRDU1 73 0.900 XLON 16:14:28 00027469444TRDU1 11 0.900 XLON 16:14:28 00027469443TRDU1 1,298 0.900 XLON 16:14:46 00027469464TRDU1 285 0.900 XLON 16:20:10 00027469670TRDU1 1,267 0.900 XLON 16:20:42 00027469688TRDU1 30 0.900 XLON 16:20:42 00027469687TRDU1 805 0.900 XLON 16:24:24 00027469819TRDU1 508 0.900 XLON 16:24:24 00027469818TRDU1 655 0.900 XLON 16:26:50 00027469933TRDU1 497 0.900 XLON 16:26:50 00027469932TRDU1 1,143 0.900 XLON 16:28:46 00027470002TRDU1 197 0.900 XLON 16:28:46 00027470003TRDU1

