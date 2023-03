Emittent / Herausgeber: enneo GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

Grünstrom Marktplatz Stromee setzt auf KI-Serviceplattform enneo für smarteren Kundenservice



Dr. Kyung-Hun Ha (enneo, links), Mario Weißensteiner (mitte, stromee), Dr. Richard Lohwasser (rechts, enneo)



Service-Themen bei Energieversorgern sind zum größten Teil administrativ und repetitiv. Eine Automatisierung dieser Aufgaben ist bitter nötig. Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potential Kundenservice grundlegend zu verändern. Im Zuge einer strategischen Partnerschaft stellt der innovative Energieversorger Stromee seine Serviceprozesse auf die KI-Servicelösung von enneo um. Ziel ist es einen Großteil der Kundenanfragen zu automatisieren, Interaktionszeiten zu reduzieren und eine intelligente Servicearchitektur für alle Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Service-Themen bei Energieversorgern sind zum größten Teil administrativ und repetitiv. Eine Automatisierung dieser Aufgaben ist bitter nötig. Es geht vorrangig um Themen wie Umzüge, Abrechnungen, Abschlagszahlungen und Zählerstände, die über wenige Kanäle wie Telefon, Brief oder E-Mail durch Serviceagenten abgewickelt werden müssen. Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potential Kundenservice grundlegend zu verändern, indem es Serviceagenten durch automatische Beantwortung maßgeblich entlastet, Kosten einspart und die Zufriedenheit bei Mitarbeitern und Kunden erhöht. Mit der Kooperation untermauert Stromee seine Ambitionen als innovativster Energieversorger Deutschlands. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf ambitioniertem Wachstumskurs. Dies führt zu einer Explosion von Kundenkontakten auf allen Servicekanälen, zu wachsendem Servicebedarf und technischen Herausforderungen. Seit Juni 2022 besteht bereits eine Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen bei der die KI bereits tausende von Kundenanfragen vollautomatisch beantwortete. Ab sofort vertieft Stromee diese Partnerschaft mit dem Ziel einen Großteil der Kundenanfragen zu automatisieren, Interaktionszeiten zu reduzieren und eine intelligente Servicearchitektur für alle Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Eine Umstellung der Systeme geschieht sukzessive über einen abgestimmten Migrationspfad. Das Unternehmen enneo setzt neue Standards für Produktivität in der Energiebranche. Enneo bietet Energieversorgern eine modulare Service-Center Lösung, die gemeinsam mit Serviceagenten entwickelt wurde und gemeinsam stetig verbessert wird. Sie steigert die Serviceeffizienz und Produktivität der Agenten durch den Einsatz einer branchenspezifischen KI und erleichtert das Arbeiten von Agenten. In der vollen Ausbaustufe der Plattform können Energieversorger mit ihren Kunden auf allen Kanälen transparent kommunizieren, Kundenanliegen vollautomatisch lösen, kategorisieren und/oder weiterleiten sowie Kundenfeedback in Echtzeit verstehen. Enneo teilt mir Stromee ihren Innovationsdrang sowie das Tech-First Mindset und schätzt die konsequent nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens. Zusatzmaterial zur Meldung:



